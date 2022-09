Benedetta Rossi, l’avete vista a 18 anni? Mamma mia che bella: faceva impazzire tutti

La food blogger più famosa della tv oltre che per le sue ricette è entrata nel cuore degli italiani anche per il suo sorriso pulito. Ma com’era da giovane?

Oltre che blogger e YouTuber, Benedetta Rossi è anche testimonial di diversi marchi dedicati sempre alla casa e al food.

Chi è Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è una food blogger molto amata dagli italiani. Qualsiasi cosa faccia, grazie alla sua sincerità e alla sua passione, diventa un successo. Tanto che c’è una sorta di rivalità tra lei e l’altra Benedetta, che pure si occupa di cucina. Stiamo parlando di Benedetta Parodi, moglie di Fabio Caressa, anche lei food blogger ma soprattutto conduttrice di programmi televisivi sempre a tema food.

Il programma televisivo che vede protagonista Benedetta Rossi si chiama Fatto in casa per voi, in onda su Real Time, che l’ha consacrata tra le food blogger più amate di sempre. Ad avere molto seguito, però, sono anche i suoi profili social e, in particolare, il canale Youtube dove pubblica le ricette.

A collaborare con lei, in qualità di videomaker, suo marito Marco Gentili, diventato ufficialmente il suo videomaker. Sono numerosi anche i libri di ricette pubblicati.

Nata nel 1979 a Fermo a Porto San Giorgio, aprì nel 1990 un agriturismo nella campagna marchigiana. Quello fu il punto di avvio della sua carriera. Al suo fianco, sempre il marito. L’unica pausa dal lavoro se l’è presa nel 2020 e poi nel 2022 quando ha dovuto operarsi. Per fortuna, è andato tutto bene.

Com’era da giovane

All’età di diciotto anni, Benedetta Rossi era piuttosto diversa da come appare oggi. In particolare, per la sua chioma. I fan hanno potuto apprezzare il suo aspetto da giovane perché è stata lei stessa a condividere su Instagram uno scatto risalente a diversi anni fa.

Sui social, infatti, Benedetta Rossi è solita pubblicare non soltanto ricette ma molti stralci della sua vita privata tra cui spiccano i suoi cani. Ad esempio, recentemente, ha mostrato l’ambientamento del nuovo cagnolino di famiglia Cloud.

La foto che Benedetta Rossi ha deciso di mostrare ai suoi fan la ritraeva a 18 anni, con un taglio di capelli notevolmente diverso da quello che sfoggia ora e che la caratterizza. La sua chioma, infatti, era folta e riccia, nonché notevolmente più lunghi. L’acconciatura era tipicamente anni ’80, con tanto di zazzera.

Una bellissima ragazza, in grado di far perdere la testa, all’epoca a diversi uomini. Una considerazione che è stata fatta anche dal profilo Twitter Gossip 2022.