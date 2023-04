Bellissimo regalo a maggio da Poste Italiane, scade a breve: è per questi clienti

A maggio, Poste Italiane potrebbe avere in serbo, per alcune categorie di cittadini, un bel regalo. Vediamo come ottenerlo.

Il regalo delle Poste Italiane potrebbe riguardare i possessori di un Libretto Postale. Il tempo per poterne beneficiare sarà il mese di maggio.

Regalo Poste Italiane: di cosa si tratta

Ottenere un regalo da parte di Poste Italiane sembra essere un miraggio. Eppure, potrebbe essere concreto per il mese di maggio per alcuni risparmiatori e, in particolare, coloro che hanno libretti postali.

Questi ultimi, rappresentano degli strumenti che possono essere gestiti con facilità pur essendo garantiti dallo Stato italiano. Questi strumenti di risparmio, infatti, sono stati emessi da parte della Cassa Depositi e Prestiti e, proprio per questo motivo, sono garantiti dallo stato. Inoltre, i risparmiatori che desiderano aprire tale tipologia di libretto, non devono sborsare alcun tipo di costo di apertura. Nel corso degli anni, poi, non dovranno sostenere spese di gestione. Se decidessero di chiuderli non pagheranno nemmeno costi di chiusura anche se dovranno corrispondere alle poste le spese fiscali.

Tra gli altri vantaggi, spicca la possibilità di ottenere una carta che è direttamente associata al libretto e che consentirà di poter gestire il proprio denaro attraverso gli sportelli esterni agli uffici postali. Grazie ad un’applicazione, che si chiama BancoPosta, l’utente potrà anche verificare il suo saldo ed i movimenti. I pensionati potranno farsi accreditare sul proprio libretto postale la propria pensione senza rischiare rapine per andarla a prendere direttamente nell’ufficio.

Vediamo come ottenere il regalo da parte di Poste Italiane per il mese di maggio.

Come beneficiarne

Il regalo di Poste Italiane previsto per il mese di maggio è possibile per chi ha aperto un Libretto Smart. In particolare, tali soggetti possono beneficiare di un tasso di interesse più alto, quando scadrà il titolo, in base a quanto si è versato. Il Libretto Smart può essere aperto a partire da un deposito pari a 1000 euro.

Tali benefici sono possibili grazie al vantaggio chiamato Supersmart che può essere richiesto da tutti coloro che hanno già stipulato il Libretto Smart e anche chi lo apre per la prima volta, nella sua versione Supersmart Premium.

Nel primo caso, l’attivazione dell’offerta può essere fatta su Poste.it oppure tramite l’applicazione chiamata BancoPosta. Lo stesso può accadere anche negli uffici postali. L’offerta dura 180 giorni. Il tasso d’interesse previsto, in un anno, alla scadenza è pari all’1,50%.

Nel secondo caso, se si stipula un libretto per la prima volta, si può aderire all’offerta sul sito, sull’app ma anche negli uffici postali. Il tasso di interesse in un anno, lordo, sarà alla scadenza del 3%. I libretti Supersmart premium sono attivabili entro il giorno 8 maggio 2023. Si può aprire tale libretto facendo un bonifico, facendosi accreditare lo stipendio o la pensione ma anche gli assegni bancari. Se si possiede già un Libretto Smart non bisogna far altro che versare dei nuovi liquidi.

Per il momento, si sa che questo tipo di offerta durerà per un anno solare.