“Ancora doveva compiere 18 anni…”, Ilary Blasi: la rivelazione prima dell’Isola

L’Isola dei Famosi sta per partire e arriva una piccola confessione inaspettata da parte di Ilary Blasi, poco prima del via alla prima puntata.



Una nuova edizione dell’Isola dei Famosi è in partenza dall’Honduras. Ilary Blasy non vede l’ora di presentare i suoi naufraghi, con nomi conosciuti e altri che invece si faranno sicuramente strada alla ricerca del cocco perfetto. Prima dell’inizio, una confessione inaspettata che mette un tassello alle tante domande che aleggiano sul web in queste ore.

Isola dei Famosi, il cast scelto da Ilary Blasi

Ilary Blasi è nuovamente la padrona di casa de l’Isola dei Famosi, in partenza dal 17 aprile su Canale 5 in prima serata. Dopo essere stata protagonista dei vari gossip, per la separazione dal marito e l’arrivo di un nuovo amore nella sua vita, la conduttrice è pronta per ripartire e vivere questa avventura.

In alcune interviste ha definito il suo cast come variegato e serio, ideale per far vivere ai telespettatori dei momenti anche di svago.

I concorrenti sono divisi in tribù, con coppie di maschi e femmine mentre gli autori daranno vita al programma man mano che andrà avanti. Non mancheranno le dinamiche e anche le alleanze. In una intervista, la conduttrice rivela che oltre ai classici nomi conosciuti ci saranno anche dei nomi inediti con cognomi famosi.

Per esempio Fiore Argento, la sorella di Asia. Poi c’è l’ex Suor Cristina che vuole prendersi una rivincita dopo la scelta drastica che ha fatto. Poi ci sono le coppie che partono già agguerrite, come Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone sino agli Jalisse che vogliono solo un riscatto dopo 30 anni.

Confessione inaspettata prima della partenza

Ci sono poi dei gossip e delle rivelazioni che arrivano sempre prima della partenza di un nuovo reality. C’è chi passa da conduttore ad opinionista, con un cambio di ruolo che ha fatto emergere non pochi dubbi.

La Blasi ha voluto accanto a se Enrico Papi nel ruolo di opinionista. Un volto e un conduttore amato dal pubblico e che avrà sicuramente un ruolo chiave in questo contesto. Accanto a lui non poteva mancare Vladimir Luxuria, per il terzo anno accanto alla conduttrice.

Enrico Papi ha parlato della Blasi e ha raccontato qualcosa che in pochissimi sanno in una sua intervista a Chi. Ha raccontato un aneddoto passato che riguarda proprio il passato professionale di Ilary.

Enrico Papi durante la sua intervista ha raccontato di essere stato proprio lui a scegliere Ilary in TV per una prima apparizione. Erano i tempi di Sarabanda, programma musicale di successo andato in onda dal 1997 sino al 2005.

Papi ha confessato che in quel momento stavano cercando una ragazza e il modo di fare di Ilary lo ha colpito:

“Non aveva ancora 18 anni e aspettammo che li compisse, perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità”

Un modo di essere che ha mantenuto sino a questo momento, nonostante non abbia passato un momento facile della sua vita.