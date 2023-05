Basteranno 1000 euro al mese per fare la bella vita in quest’isola tropicale

In quest’isola tropicale del Vietnam sono necessari solo 1000 euro al mese per godersi la vita. Ecco come si chiama.

È risaputo che esistono diverse zone del mondo in cui si può vivere bene, godendosi la natura e facendosi bastare pochi soldi. Molti pensano a trasferirsi in una meta del genere di solito con la pensione, ma potrebbe essere un’idea anche per i più giovani che vogliono stravolgere la propria vita. È il caso di questa isola tropicale in cui puoi fare la bella vita con soli 1000 euro al mese. Scopriamo di quale isola si tratta.

Un’incantevole isola tropicale in Vietnam

La nostra meta si trova in Vietnam. Questa nazione ha un paesaggio naturale affascinante e delle spiagge mozzafiato. Il clima è caldo durante l’intero anno, poiché è tropicale. La stagione delle piogge dura da aprile a novembre. Oltre alla natura meravigliosa che si può ammirare qui, anche la qualità della vita è davvero gradevole in Vietnam.

In particolare, l’isola tropicale dove potrai goderti la vita con solo 1000 euro ogni mese si chiama Phú Quốc . Quest’isola è stata definita da molti un paradiso terrestre, con le sue spiagge tropicali e molto particolari. Tra queste, la più conosciuta e rinomata è Bai Sao, caratterizzata dal contrasto tra sabbia bianca e acqua azzurra del mare.

E poi, aspetta di vedere un tramonto a Phú Quốc , non ne hai mai visti così. Tra le tante attività con cui potrai scandire le tue giornate ci sono anche visite ai caratteristici villaggi di pescatori, ma anche un’escursione tutta dedicata alla funivia più lunga del mondo, che si trova proprio qui.

Sanità, connessione ad internet e servizi

Che dire del sistema sanitario? Questo aspetto potrebbe destare non poca preoccupazione, ma in realtà qui il sistema sanitario è abbastanza efficiente.

L’ospedale principale è il Vinmec International Hospital, in cui operano medici che parlano inglese ma si avvalgono dell’aiuto di traduttori per comunicare con i pazienti che parlano altre lingue. L’ospedale più grande fuori dall’isola si trova ad Ho Chi Minh, raggiungibile in aereo in poco meno di 2 ore.

Quest’isola è l’ideale soprattutto per i nomadi digitali, che nelle principali città possono usufruire di una connessione ad internet abbastanza veloce, a volte anche in 4G. Per chi è alla ricerca di movimento e shopping consigliamo in modo particolare Duong Dong, con i suoi negozi e ristoranti.

Vivere su un’isola tropicale con 1000 euro al mese

Perché possiamo dire che è semplice vivere su quest’isola con una modesta pensione da 1000 euro al mese? L’ha dimostrato International Living Magazine, una pubblicazione online e cartacea che si concentra sul fornire informazioni e consigli ai lettori che cercano di trasferirsi o di trascorrere del tempo all’estero.

La rivista è stata fondata nel 1979 e ha sede negli Stati Uniti, ma ha una vasta rete di collaboratori e corrispondenti sparsi in tutto il mondo. Ogni numero presenta articoli su vari paesi e città, che coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui le opzioni di alloggio, le opportunità di lavoro, il costo della vita, la cultura locale e le esperienze di altri Expat.

Inoltre, la rivista organizza anche eventi e conferenze per i suoi lettori interessati a scoprire di più sul vivere all’estero. In uno degli ultimi articoli International Living ha affermato che sull’isola di Phú Quốc in media ogni mese si spendono, per le necessità quotidiane, non più di circa 500 euro a persona.

Rispondiamo quindi all’ultima domanda che tutti a questo punto si staranno ponendo: come si arriva a Phú Quốc ? È necessario un volo diretto all’aeroporto internazionale dell’isola. Altrimenti, si può volare fino a Ho Chi Minh e poi arrivare con un altro aereo sull’isola.