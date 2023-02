Basta rasoio, i peli del viso e del corpo li elimini con questo amato ingrediente

I peli superflui sono un problema per molti. Vediamo come eliminare quelli presenti sul viso senza l’ausilio di rasoi o cerette.

Spesso ci si ritrova a spendere anche molti soldi per arginare il problema dei peli superflui ma, probabilmente, da oggi non sarà più così.

Peli superflui: che problema

Cerette, creme depilatorie, rasoi, questi ed altri metodi sono spesso adoperati per poter eliminare, per lo meno temporaneamente, i peli superflui dal proprio viso. Chi ha la fortuna di avere dei peli superflui chiari potrebbe non avere di questi problemi e procedere semplicemente alla decolorazione.

Chi, invece, ha dei peli più scuri ed evidenti, per praticità, spesso ricorre al rasoio. Il risultato, però, è che nel giro di un giorno i peli sono di nuovo lì, in tutta la loro durezza. Quale potrebbe essere allora la soluzione? Le cerette, alla lunga, possono stressare la pelle e non sono la soluzione migliore per chi ce l’ha sensibile. Chi può permetterselo può ricorrere al laser che, nel giro di diverse sedute, più o meno dolorose, promette di far sparire i peli per diverse settimane.

Come fare a sbarazzarsi dei peli senza spendere un patrimonio, magari con un prodotto adatto alla pelle sensibile? Scopriamo il trucco di seguito.

Come eliminare quelli dal viso naturalmente

Questo rimedio naturale contro i peli superflui del viso promette risultati immediati e duraturi ma, soprattutto, senza spendere grandi cifre e dimenticando il dolore.

Tra gli ingredienti necessari, avremo bisogno di un pomodoro grande. Taglialo a metà e grattalo con l’ausilio di una grattugia. Otterremo, così, della polpa. Dovremmo estrarne soltanto il succo aiutandoci con un colino. Otterremo del succo di pomodoro che dovremo mettere in una ciotolina. Aggiungi al succo di pomodoro dell’aceto di vino bianco, nella quantità di due cucchiai. A questo punto, bisognerà mescolare bene. Si dovrà, poi, aggiungere del sale fino, precisamente, un cucchiaio. Mescolando bene, il sale si dissolverà.

Il composto così ottenuto dovrà essere applicato sulla pelle appena depilata con l’ausilio di un dischetto di cotone imbevuto proprio nella sostanza. Il dischetto di cotone andrà passato bene sulla zona del viso dalla quale vogliamo eliminare i peli superflui. Bisogna strofinare il cotone sulla pelle per circa un minuto, tempo necessario affinché possa assorbirsi bene. Il mix di ingredienti dovrà essere lasciato sulla pelle per circa un’ora.

La miscela dovrà essere applicata sulla pelle tutte le volte che depiliamo il viso. Già dalla prima applicazione, i peli cresceranno più sottili e fini. Ripetendo l’operazione per un mese, i peli ricresceranno ma molto più sottili, fino ad arrivare al momento in cui non cresceranno più. Provare per credere e per dire addio a metodi spesso costosi e poco efficaci che stressano la pelle.