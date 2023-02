Sanremo 2023, Fiorello annuncia Viva Rai 2 come “dopofestival”

Nel Tg 1 delle ore 20 il conduttore e direttore artistico di Sanremo, Amadeus, ha annunciato che subito dopo il festival andrà in onda il programma di Fiorello con lo stesso format di Viva Rai 2, solo che per quella settimana prenderà il nome di Viva Sanremo e anziché andare in onda la mattina sarà in diretta la notte.

Una notizia che ha reso felice Amadeus, collega e amico fraterno dello showman siciliano, il quale negli anni passati ha affiancato il conduttore nella kermesse sanremese.

Il dopofestival di Fiorello

Durante il Tg 1 delle ore 20 Amadeus in diretta ha annunciato che il dopofestival sarà condotto dall’amico Fiorello. Quattro puntante che andranno in onda su rai 1 subito dopo il festival e che la mattina seguente sarà in replica su rai 2 nella normale collocazione di ‘Viva Rai2.

Fiorello giustifica questa scelta per fare in modo che riuscisse a vedere per intero tutte le puntate di Sanremo, perché con il suo programma che va in onda alle 7 del mattino doveva andare a nanna presto rischiando di non vederlo tutto.

Anche un modo per stare accanto, in qualche modo, al suo amico Amadeus, il quale da mesi lo ha corteggiato affinché fosse al suo fianco in questa nuova avventura al teatro dell’Ariston, per il quarto anno consecutivo.

Fiorello, inoltre spiega che la location del dopofestival rimarrà sempre quella dello studio di via Asiago in Roma, contando sull’inviato Gabriele Vagnato nella città ligure.

L’amore per il festival di Sanremo

Lo showman siciliano, durante la diretta del Tg 1, ha spiegato quali siano state le motivazioni che lo ha condotto a cedere in un certo senso alle avances di Amadeus e condurre il dopofestival:

“tutto nasce dal mio amore per il festival di Sanremo”.

Sono queste le parole rilasciate dal conduttore di Viva Rai 2 che per la prossima settimana il suo programma si sposterà in prima rete e anziché andare in diretta di buon mattino sarà in onda subito dopo il festival di Sanremo

“Chi vuole potrà venire in via Asiago al Glass, tu mi puoi chiamare quando vuoi, avrò inviati che intervisteranno i cantanti e faremo qualsiasi cosa, verrò a svegliarti la mattina”.

Dice Fiorello durante il tg delle ore 20 all’amico Amadeus, minacciandolo di turbare il suo riposo mattutino. Il direttore artistico di Sanremo, fino all’ultimo, spera che il “suo ciuri” durante la serata finale possa sorprenderlo fiondandosi sul palco dell’Ariston, in quanto non ci sarà il dopofestival.

Al momento ci si accontenta del collegamento ma la speranza sarà l’ultima a morire.