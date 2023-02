Basket, negli Usa i biglietti vanno a ruba. Tutti vogliono veder giocare LeBron James. Ecco perché

Soli 36 punti lo separano da un traguardo sportivo considerato leggendario.

Rincari dei prezzi fino al 50% in più della media per vedere i Lakers.

Gli ultimi 36 punti

Prezzi alle stelle e biglietti introvabili. Negli Usa tutti vogliono andare a vedere il basket perché LeBron James è a un passo dalla storia.

In una stagione normale, infatti, non ci sarebbe la fila per andare a vedere la partita di una squadra tredicesima in classifica. Eppure i biglietti dei Los Angeles Lakers sono diventati assai difficili da scovare, perché James è prossimo a diventare il miglior marcatore di sempre nella storia NBA.

Il cestita americano è a soli 36 punti dal sorpassare Kareem Abdul-Jabbar, il giocatore che attualmente detiene il primato con 38,387 punti realizzati in carriera nella stagione regular. Il 38enne playmaker è atteso dalla storia in due occasioni. Il primo match point è previsto nella notte italiana di oggi, quando i Lakers affronteranno gli Oklahoma City Thunder. Se poi mancherà ancora qualche canestro, ci sarà anche la partita di giovedì contro i Milwaukee Bucks.

Prezzi alle stelle

Sono proprio queste due partite che hanno subito il maggior incremento nei prezzi dei biglietti. Il rivenditore StubHub ha fatto sapere che la squadra di James è diventata la bestseller nella lega basket nelle ultime due settimane. Le vendite totali sono state pari a quelle di tre altre squadre messe insieme: Knicks, Warriors e Celtics.

L’aumento per le due partite del record è stato in media del 50% in più rispetto al prezzo medio di vendita dei biglietti dei Lakers in stagione. Questo nonostante la squadra in stagione stia vincendo le partite con estrema difficoltà.

“L’attesa per un’icona dello sport che raggiunge una pietra miliare storica, spesso aumenta notevolmente le vendite dei biglietti, in modo che i veri fan possano dire: ‘Io c’ero quando..’ “, ha detto Adam Budelli, portavoce di StubHub.

La partita di questa sera vende i biglietti a partire da 144 dollari, mentre quella di giovedì, in cui probabilmente in molti si aspettano il record, il costo è addirittura a partire da 630 dollari. Solo una settimana era a 495 dollari.

Il record precedente

Il record di punti nel campionato NBA è da molti considerato come una impresa sportiva leggendaria. L’attuale risultato risale a prima della nascita di James stesso, in quanto dura da 39 anni. Inoltre dal 1966 è stato ritoccato solo una volta, quando Abdul-Jabbar lo ha strappato a Wilt Chamberlain nel 1984. E da quel momento è rimasto inalterato, fino a oggi.

Vedendo le statistiche del cestista dei Lakers, che segna in media 30 punti ogni partita in questa stagione, è praticamente certo che al più tardi giovedì agguanterà la vetta della speciale classifica.

“Non è mai stato un obiettivo”, ha detto James ai microfoni di ESPN. “La parte stressante per me è gareggiare ogni giorno per cercare di portare a casa il titolo di campioni del torneo NBA”, ha poi aggiunto.

“Penso sia notevole come traguardo. Allo stesso tempo è strano per me pensare che sia io che lo sto raggiungendo”, il commento del campione.

LeBron James è considerato il miglior playmaker della storia del basket NBA. Ha vinto quattro volte il campionato e tre medaglie olimpiche, di cui due d’oro e una di bronzo.