Barletta, molesta 11enne all’uscita di scuola: arrestato 72enne

Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Barletta, in Puglia, con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una minore. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era solito sostare nei pressi di un istituto scolastico cittadino e chiedere ogni giorno un bacio sulla guancia a una bambina di 11 anni. Tuttavia, questa volta, a differenza delle altre volte, non si sarebbe limitato a chiedere solo un bacio: avrebbe anche palpeggiato la bambina.

Spaventata per quanto accaduto, la piccola è entrata in un panificio per chiedere aiuto, e i titolari del negozio hanno prontamente chiamato la polizia. Dall’ascolto della vittima, dei testimoni e dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, i poliziotti sono riusciti a identificare l’uomo che è stato arrestato. La posizione dell’indagato è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, e le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani.