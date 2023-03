Bancomat: occhio alla nuova truffa del “giornale”, ti sfilano i soldi in 1 secondo

Bancomat, la truffa del giornale: ecco, come con un semplice stratagemma, ti sfilano tutti i soldi in un battibaleno.

Una nuova truffa sta prendendo sempre più piede in Italia, quella del giornale. Occhio quando prelevi al bancomat: i truffatori agiscono in questo modo.

Occhio alle truffe

In Italia, così come in tutto il mondo, la possibilità di prelevare allo sportello automatico è super comoda. Per evitare di girare con tanti contanti in tasca e finire per essere derubati, si può ricorrere al prelievo istantaneo solo quando necessario.

Ormai i nostri soldi sono conservati sempre più su conti digitali. Accedere ad essi, attraverso il bancomat, è davvero un gioco da ragazzi, non solo per noi ma anche per gli impostori che tendono spesso a mettere in atto truffe ai nostri danni.

Eppure, per quanto possiamo stare attenti, ogni giorno capitano sempre più frodi. Avete sentito l’ultima? Quella del giornale, che sta spopolando soprattutto nel nostro stivale.

I truffatori agiscono in un modo davvero meschino finendo per derubare i malcapitati di tutti i loro soldi nel giro di pochi secondi. Come funziona questa nuova truffa? Già diversi casi sono capitati in Italia e a rimetterci soprattutto gli anziani. Ecco come proteggersi da questo nuovo pericolo.

Bancomat, la truffa del giornale: ecco come avviene il furto in pochi secondi

Da qualche giorno, una nuova truffa bancomat si sta registrando in tutta Italia: quella del giornale. Diverse le persone che si sono ritrovate senza più un centesimo per opera di truffatori e di impostori.

Se fino ad ora il pericolo era che i malcapitati dovessero preoccuparsi di prelevare i propri soldi guardandosi alle spalle, adesso c’è una nuova tecnica che obbliga tutti a prestare ancor più attenzione.

Il primo malcapitato di questa nuova truffa è un medico, responsabile del reparto di pediatria dell’ospedale di Sulmona, che ha raccontato nei dettagli come si verifica questa frode e che cosa succede nell’arco di pochi secondi.

Il dottore ha dichiarato che, mentre si recava al bancomat per effettuare un prelievo, dopo aver acquistato alcuni giornali, è stato avvicinato da una persona con accento straniero.

Quest’ultima, in un brevissimo frangente temporale, ha utilizzato i fogli del suo giornale per coprire la telecamera posizionata sopra il bancomat ed effettuare la rapina: il malcapitato si è visto sottrarre ben 1750 euro.

Avete dunque capito come funziona questa nuova truffa? Spesso, secondo i carabinieri che hanno ricevuto già tantissime denunce per frodi di questo genere, i truffatori si presentano già muniti di giornale. Cosa fanno poi? Si avvicinano alle telecamere degli sportelli automatici in modo da coprire le telecamere ed evitare che queste riprendano il furto.

Attenzione quindi se qualcuno si avvicina a voi, mentre siete al bancomat, con un giornale in mano: potreste essere proprio le prossime vittime di questa frode che sta facendo tantissimi danni.

Questa che vi abbiamo descritto e soltanto l’ultima di tante che gli impostori mettono in pratica. Sempre i carabinieri, hanno raccontato le esperienze di migliaia di persone che si sono rivolte alle forze dell’ordine per denunciare furti e rapine fuori gli sportelli automatici.

Oltre alla truffa del giornale, dovete essere a conoscenza anche della truffa del raschietto. Mai sentita? Vi spieghiamo immediatamente come funziona. I truffatori collegano allo sportello automatico un dispositivo in grado di “raschiare” ovvero clonare, i dati della vostra carta mentre la inserite nell’apposita bocchetta.

Il ladro, posizionatosi accanto al bancomat, sarà in grado di raccogliere i dati della vostra carta semplicemente tramite una scannerizzazione digitale. Le raccomandazioni che danno le forze dell’ordine sono sempre le stesse e cioè quella di fare attenzione al PIN e ai vari codici di sicurezza e soprattutto di guardarsi sempre le spalle durante la fase del prelievo.

Attenzione poi ad evitare le ore più buie e quelle in cui c’è meno gente in giro per le strade: in queste ipotesi molto frequenti, aumenta di più il rischio di subire truffe e rapine fuori il bancomat.