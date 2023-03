Piante bellissime ma tossiche per cani e gatti, controlla se le possiedi: la lista

Queste piante sono bellissime ma tossiche per tutti i nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo è bene non averle in casa.

Quando si adotta una pianta non si pensa mai di chiedere se possa essere tossica o meno per gli amici a quattro zampe. In realtà, alcune tipologie non sono assolutamente consigliate da tenere in casa soprattutto se cane e/o gatto potrebbero mangiare le foglie o leccare direttamente i fiori. Bisogna fare molta attenzione e le piante incriminate da non avere in casa sono queste.

Quali sono le piante tossiche per cani e gatti? Sono tutte bellissime

Sono bellissime, con fiori colorati e con un profumo inebriante che avvolge l’intero giardino o abitazione. Tuttavia hanno un difetto grandissimo: sono tossiche per gli amici a quattro zamre. Questo significa che non dovranno mai essere usate in casa o messe in giardino, pena la possibilità che accada qualcosa al cane oppure al gatto anche solo accidentalmente.

La lista delle piante potenzialmente tossiche è lunghissima, ma gli esperti svelano quali sono quelle da non tenere vicino agli animali.

Dieffenbachia Amoena

È una pianta sempreverde di origini tropicali, spesso e volentieri tenuta in appartamento. In Italia è comune e piace per le sue foglie larghissime che adottano un color crema delicato. La pianta ha un contenuto di lattice tossico per i gatti e irritante per i cani. Per loro potrebbe essere dannoso per il cavo orale provocando vomito, diarrea sino al decesso.

Agrifoglio

La pianta di Natale che spesso e volentieri si trova nelle case durante il periodo di dicembre e gennaio. Le sue bacche di colore rosso e le foglie con punte particolari piacciono e impreziosiscono l’ambiente. Purtroppo sono tossiche per i cani e anche per i cavalli. I sintomi possono partire da un semplice problema digestivo sino al coma e al decesso.

Colchico

Un piccolo bulbo che non supera i 10 cm di altezza ed è una pianta autunnale con fioritura in primavera. Ci sono diverse varietà e il fiore insieme al bulbo possono essere altamente velenosi per i nostri amici a quattro zampe e per gli esseri umani. Attenzione, non si trovano solo in casa ma anche nei giardini. Inoltre potrebbe essere confuso per la pianta dello zafferano, per questo motivo viene chiamata anche falso zafferano. Rivolgersi sempre ad un professionista del settore prima di raccogliere o ingerire questo tipo di pianta.

Lilium

Una pianta bellissima e un fiore che incanta tutti quanti. I colori partono dal bianco sino all’arancione per poi adottare tutte le nuance del rosa. Purtroppo la sua bellezza non deve trarre in inganno, infatti il fiore è altamente velenoso come le altri parti della pianta. Se ingeriti dall’amico a quattro zampe si dovrà correre immediatamente dal veterinario.

Digitale, tra le piante tossiche per gli animali

Una pianta particolare già conosciuta nell’antichità per le sue proprietà curative, questa pianta è velenosa per gli animali. I fiori possono essere di diverso colore e non dovranno mai essere ingeriti: nel caso avvertire immediatamente il veterinario di fiducia.