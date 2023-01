Bagno, con una manciata non vedrai più neanche una macchia di sporco

Nonostante sia un’attività che spesso, per mancanza di voglia, cerchiamo di rimandare, pulire il bagno è una di quelle cose di cui non si può assolutamente fare a meno. Scopriamo insieme, a tal proposito, come avere dei sanitari sempre splendenti, grazie all’utilizzo di un comune ingrediente che noi tutti siamo soliti avere in casa.

Gli impegni settimanali, senza dubbio, sono fonte di stress e responsabilità. Per questo, il weekend è da tutti considerato un momento da trascorrere in totale relax. È anche vero, però, che il sabato e la domenica è necessario riuscire a ritagliarsi del tempo da dedicare a quelle attività che, per un motivo o per l’altro, nel corso della settimana non si riescono a svolgere. Le pulizie domestiche rientrano tra queste.

Avere una casa ordinata, pulita e igienizzata mette di buon umore; fa bene alla salute e ci rende sempre pronti per ricevere l’eventuale visita di ospiti dell’ultimo minuto. Tutti sappiamo, però, quanto sia difficile liberarsi dello sporco che inevitabilmente si accumula, ed eliminare quelle fastidiose macchie che spesso fanno capolino sulla porcellana dei sanitari del bagno.

Ciò che d’istinto facciamo, in questi casi, è recarci al supermercato per acquistare prodotti che pensiamo possano fare al caso nostro. In realtà, ciò di cui abbiamo bisogno per rendere pulito il nostro bagno lo possediamo già, e in genere è riposto sui ripiani della cucina. Ecco, dunque, l’ingrediente segreto in grado di far splendere i sanitari.

Bagno: come renderlo pulito con un solo ingrediente

Il mercato, come tutti saprete, ci offre una vasta gamma di efficaci detersivi con i quali detergere la nostra casa. I recenti rincari, però, rendono l’acquisto di questi ultimi sempre meno accessibili per alcune persone. È risaputo, inoltre, che tali prodotti contengono al loro interno anche una parte di agenti chimici che, in alcuni casi, possono risultare fastidiosi o addirittura dannosi.

Tali problemi, fortunatamente, sono facilmente ovviabili tramite l’utilizzo dei cosiddetti rimedi casalinghi che, negli ultimi anni, stanno prendendo sempre più piede. Per rendere perfettamente pulito il wc e i restanti sanitari del bagno, ad esempio, basta procurarsi del semplice sale marino.

Per procedere alla pulizia del nostro bagno, dunque, non dobbiamo far altro che aggiungere due cucchiai di sale in un recipiente contenente un litro d’acqua, e spremere il succo di circa tre limoni. Dopo aver mescolato gli ingredienti per alcuni secondi, prendiamo una spugna, immergiamola nella soluzione ottenuta e utilizziamola per provvedere alla pulizia non solo del wc, ma anche della vasca, del lavandino e del bidet. Dopodiché, basterà risciacquare i sanitari e constatare che, grazie all’utilizzo di pochi e semplici prodotti, in poco tempo siamo riusciti a eliminare tutte le macchie e lo sporco accumulato.

Igienizzazione completa

Lavare l’esterno del wc è fondamentale, come lo è anche provvedere, di tanto in tanto, all’igienizzazione del suo interno. Per farlo, possiamo utilizzare lo stesso composto illustrato precedentemente, semplicemente versandolo all’interno del water e lasciandolo agire per una notte intera.

L’indomani mattina, basterà semplicemente risciacquare. In questo modo, il nostro wc non solo sarà pulito dentro e fuori, ma anche privo di germi e batteri nocivi per la nostra salute.