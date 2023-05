Avvenuto uno straordinario ritrovamento: ecco cosa hanno fatto riaffiorare dal mare

Uno straordinario ritrovamento affiorato dal mare: gli studiosi non si sarebbero mai aspettati di trovarsi dinanzi a tutto questo.

Uno straordinario ritrovamento da parte dei ricercatori, con un salto temporale di circa 2000 anni. Sono stati trovati dei manufatti in Israele a 30 Km da Tel Aviv – Netanya – e l’emozione è unica nel suo genere. I ricercatori hanno trovato questi antichi reperti all’interno di una imbarcazione mercantile, simbolo degli scambi commerciali del tempo. Cosa è stato trovato nel dettaglio? Facciamo chiarezza.

Straordinario ritrovamento storico in mare

Come accennato, questi manufatti sono stati ritrovati all’interno di una imbarcazione dedicata al trasporto commerciale. La storia di questa imbarcazione cargo è interessante e affascinante. Gli archeologi hanno ricostruito il suo passato e sembra sia affondata a seguito di una violenta tempesta. La stessa è stata localizzata delle acque di Moshav Beit Yanai.

Al suo interno non è stato ritrovato un carico commerciale semplice, ma un qualcosa che riscrive la storia antica e di rara bellezza. Si tratta alcuni manufatti in marmo, tra i più antichi mai rinvenuti in una parte del Mediterraneo orientale. Questa scoperta è stata definita un primato. Si tratta di capitelli corinzi decorati elegantemente e impreziositi da motivi floreali delicati. Ci sono anche dei capitelli scolpiti a mano, oltre che architrave di dimensioni importanti con sei metri di lunghezza.

I ricercatori si sono chiesti a cosa servisse un carico di questo tipo, datato circa 2.000 anni fa. Sembra che questi manufatti pregiati servissero per degli edifici di un teatro, un tempio o qualsiasi altra costruzione importante. Un ritrovamento avvenuto per caso. È stato un uomo che durante una nuotata distensiva ha visto delle figure strane e particolari: ha contatto le autorità e poi l’unità sub di archeologia che ha trovato questo antico tesoro.

Le caratteristiche dei manufatti

Un ritrovamento avvenuto solo adesso, dopo tutti questi anni in mare? Alla domanda rispondono gli archeologici, infatti i reperti potrebbero essere stati spostati dal mare e spinti verso la riva mettendo loro in vista. Le indagini preliminari hanno portato a questa risposta, ma ulteriori studi saranno in grado di dare ogni tipo di informazione tecnica e non.

L’imbarcazione cargo è affondata a causa di una violenta tempesta, data certa per il posizionamento della barca sul fondo del mare. Dalla posizione del carico, inoltre, i ricercatori hanno potuto evidenziare altri dettagli. Tra questi nave abbia combattuto con le avversità del tempo e il disperato tentativo di salvare l’equipaggio gettando l’ancora. I dettagli da valutare sono ancora tantissimi e le scoperte da fare altrettante.

La dimensione dei manufatti di Israele permettono inoltre di calcolare la grandezza della nave. Sembra infatti che sia stato un grande mezzo con capacità di carico da 200tonnellate. Il marmo pesante e di pregio aveva una provenienza ancora da confermare. È ma è in fase di studio per completare la storia di questo ritrovamento unico nel suo genere.