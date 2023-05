Avrai capelli lunghi e rigogliosissimi dopo un mese: usa questo metodo casalingo

Ecco come far crescere i capelli lunghi con il rosmarino. Con questo metodo casalingo potreste migliorare l’aspetto della vostra chioma.

Vi sveliamo tutto sugli effetti che l’olio di rosmarino avrebbe sui nostri capelli. Potreste dover dire addio alla caduta delle vostre ciocche. A dimostrare l’efficacia di questo metodo casalingo ci sarebbe anche uno studio.

Ciocche che cadono, perché succede

Sono tantissime le persone che lamentano di perdere i propri capelli in alcuni periodi della loro vita o dell’anno. Credenza comune è che i capelli castani cadano nel periodo delle castagne, quindi in autunno.

Ma qual è il motivo che giustifica la caduta in altri periodi dell’anno? La caduta dei capelli è legata a numerosi fattori, spesso genetici. Per quanto riguarda gli altri, invece, potrebbe trattarsi di cattiva alimentazione, carenze vitaminiche o ad esempio stress.

Le ragioni possono essere tantissime. Se volete indagare e risolvere il problema, ciò che vi consigliamo di fare è di mettervi in contatto con il vostro medico di base e magari con un tricologo, che possa darvi tutte le motivazioni del caso.

Fatto ciò, se, su suggerimento del vostro medico potete anche adottare dei metodi casalinghi, ecco che di seguito ve ne riportiamo uno che si sarebbe rivelato efficace. Il metodo in questione è semplicissimo da mettere in pratica. Impiega una pianta comune, spesso usata in cucina per insaporire i cibi.

Viene anche usata per aromatizzare e profumare sia gli ambienti che i vestiti. In tante persone la stanno utilizzando anche sui capelli. Ecco che di seguito vi mostriamo qual è lo studio che ne dimostrerebbe l’efficacia e vi forniamo una ricetta per trarne un olio da applicare sui vostri capelli a rischio caduta.

Capelli lunghi con il rosmarino

Chi vuole contrastare la caduta dei capelli sarà curioso di sapere se esistono dei metodi casalinghi che permettono di rinforzare il proprio cuoio capelluto. In tanti, utilizzano, ad esempio, delle erbe comuni per migliorare l’aspetto e la salute delle proprie ciocche.

In uno studio del 2015 di Yunes Panahi e del suo team, pubblicato su PubMed, sono state fornite le prove riguardo all’efficacia dell’olio di rosmarino nel trattamento dell’alopecia androgenetica.

A riportare lo studio è stata anche la rivista online GreenMe, che ha fornito la ricetta per preparare l’olio in questione. Tutto quello che si consiglia di fare è di procurarsi una pianta di rosmarino, da cui rimuovere tutti i rami e le parti innecessarie.

Quindi lavarne le foglie e lasciare che congelino nel freezer. Fatto ciò, non si dovrebbe fare altro che versare dell’olio d’oliva sulle foglie e lasciare che il tutto riposi, al buio, per circa un mese.

Dovrebbe essere a quel punto che l’olio di rosmarino risulterà efficace per combattere la caduta dei capelli. La fonte consiglia di versare 5 gocce d’olio al rosmarino all’interno della noce di balsamo o di maschera che si era soliti utilizzare.

Fatto ciò, si dovrebbero iniziare a notare dei miglioramenti per quanto riguarda la caduta dei propri capelli.