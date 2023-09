A bruciare, pe motivi ancora in corso di accertamento, una bisarca che trasportava sei auto. Al momento la circolazione in direzione Savona è stata interrotta.

Autocarro in fiamme sull’autostrada Torino-Savona

Disagi da questa mattina sull’autostrada Torino-Savona in direzione Liguria. Un autocarro, che trasportava sei automobili, è andato in fiamme, per cause che sono tuttora in corso di accertamento.

Sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. La circolazione in direzione Liguria è al momento interrotta. Sulla strada si sono formate lunghe code e una colonna di fumo, visibile a grande distanza.

Notizia in aggiornamento.