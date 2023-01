Auto, scatta l’obbligo per chi ha superato questa età: partono oltre 300€ di multa

Per chi ha superato una determinata età scattano degli obblighi per quanto riguarda l’auto e bisogna stare attenti per non incorrere in una multa di oltre 300€. Ecco cosa dice il Codice della Strada.

Gran parte dei cittadini italiani per spostarsi nella quotidianità, utilizzano i propri mezzi piuttosto che quelli pubblici per non stare ad attendere l’orario di arrivo di pullman e per non trovarsi nella bolgia di persone.

Però bisogna seguire alcune regole che sono state dettate dal Codice della Strada al fine di evitare incidenti e comportamenti che potrebbero mettere al rischio la circolazione degli altri veicoli.

Auto: la multa da oltre 300€ se si trasgredisce questa regola

Per questo, prima di ottenere la nostra patente di guida ci sottoponiamo a degli esami, prima teorici e poi pratici per accertarsi che abbiamo appreso tutto quello che c’è da sapere.

Ma con il passare del tempo, tendiamo a dimenticare queste informazioni e ci ritroviamo a dover pagare delle multe per via delle trasgressioni commesse per via della nostra noncuranza delle norme.

Tra le più gettonate ci sono le multe effettuate per aver parcheggiato in alcune zone dove non si poteva mettere in sosta l‘auto oppure per aver superato il limite di velocità prevista in una determinata strada.

Ma non tutti sanno che esistono delle multe che possono superare i 300€ che hanno a che fare con l’età e in particolar modo con i bambini e con il posizionamento del seggiolino a loro dedicato nelle nostre auto.

Cosa dice il Codice della Strada

Secondo la legge, il seggiolino deve rientrare nei codici di omologazione riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e deve rispettare le normative della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

Se il bambino in auto non supera i 4 anni d’età, secondo la legge 117/2018 ci deve essere un dispositivo di anti-abbandono e secondo il Codice della Strada acquistare un seggiolino nono omologato e senza questo dispositivo è una distrazione da parte del conducente.

Questo, ci farà avere una sanzione che prevede una multa che parte da 82€ e può anche arrivare a 333€ con una decurtazione di ben 5 punti dalla patente di guida che pesano tantissimo.

Inoltre l’articolo 172, ricorda come il seggiolino è obbligatorio per i bambini che abbiano un’altezza inferiore a 1.50 m e che abbiano meno di dodici anni e quindi deve essere applicato a seconda del peso.

Può sembrare strano al giorno d’oggi che un ragazzino di 11 anni abbia bisogno di un seggiolino, ma la norma prevede che se questo abbia un’altezza inferiore al metro e cinquanta questo dev’essere applicato.

Pertanto, se nella nostra auto trasportiamo spesso bambini fino ai 12 anni dobbiamo prendere in considerazione l’idea di applicare un seggiolino al fine di non incorrere in sanzioni salatissime.

Questa è solo una delle regole che vengono applicate dal Codice della Strada al fine di evitare danni o problemi in seguito a tamponamenti o altri sinistri stradali, per assicurare a tutti quanti i passeggeri la miglior sicurezza che ci possa essere durante un viaggio in auto.