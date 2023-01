Auto, il tasto nascosto che ti fa risparmiare un mucchio di benzina: lo usano pochi

Auto, ecco quel tasto nascosto che ti permette di risparmiare un mucchio di benzina: solo in pochi lo usano perché nessuno lo conosce. E tu, sei tra questi oppure no?

Nella nostra automobile si nasconde un tasto che ci permette di risparmiare un bel po’ di benzina che in questi tempi sicuramente non fa mai male. Ecco qual è e perché dovresti iniziare a utilizzarlo anche tu.

L’auto, il mezzo di cui è impossibile fare a meno anche in tempi di crisi

Sappiamo benissimo che gli ultimi due anni sono stati davvero un disastro non solo per gli italiani ma per gli abitanti del mondo intero. Il caro di energia, la recessione e la crisi economica hanno portato ad un aumento considerevole del costo della vita che si è riversato in ogni settore, anche in quello dei carburanti.

Oggi il prezzo della benzina è arrivato alle stelle. Nonostante questo però, gli automobilisti continuano ugualmente a utilizzare quotidianamente l’automobile. D’altronde, come è possibile privarsene? E’ il mezzo più utilizzato per gli spostamenti, nonché quello più comodo ma oggi anche quello più dispendioso.

Gli automobilisti spendono davvero tanti soldi per la benzina ignorando però una caratteristica importante che è presente in tutte le automobili: un tasto nascosto che consente di risparmiare sul carburante. E tu, ne eri al corrente?

Il tasto nascosto per risparmiare sulla benzina

L’automobile continua ad essere il mezzo preferito dalle persone. Strumento utile per il trasporto, consente di muoversi rapidamente non soltanto in città. Sappiamo però che oggi mantenere una automobile non è più facile come una volta.

Il prezzo della benzina è arrivato alle stelle e ogni settimana gli automobilisti spendono centinaia di euro per il carburante. Ma se ti dicessimo che nelle auto c’è un tasto nascosto che ti consente di risparmiare la benzina, ci crederesti?

Continua a leggere questo articolo, ti assicuriamo che rimarrai senza parole e soprattutto che troverai un modo per risparmiare in questo periodo di aumenti così vertiginosi. Il tasto nascosto per risparmiare benzina è un trucchetto che soltanto in pochi conoscono.

Il pulsante che si trova sulle macchine di ultima generazione e a cui stiamo facendo riferimento è noto come cruise control. Generalmente lo potrai trovare sul volante o vicino al cruscotto. E’ un sistema che gestisce la resistenza delle ruote grazie alla presenza di alcuni sensori che inviano le informazioni al computer di bordo.

Ti basta indicare la velocità desiderata e lui farà il resto. Gli ingegneri che hanno progettato questo sistema lo hanno fatto per una questione di tutela dell’ambiente oltre che di risparmio carburante. Per quale ragione ci dovrebbe essere un vantaggio in termini economici?

Semplice, perché limitando la velocità, ovviamente diminuisce anche il consumo di benzina. Attenzione però. Il cruise control non può essere utilizzato sempre e su tutte le strade. Esso non funziona per esempio nel traffico, negli ingorghi o sulle strade prive di visibilità e in particolare su quelle piuttosto ripide.

In autostrada invece è perfetto. Questo pulsante ti consentirà di risparmiare benzina e denaro. Pensato proprio per le strade diritte ma anche per curve, pendenze e salite, per ponti e gallerie, il pulsante cruise control diventerà il tuo miglior alleato alla guida.

Per esempio, se tieni una andatura pari o superiore a 130 chilometri orari, spenderai un bel po’ di soldini. Se attivi il tasto segreto e già inizi a scendere a 120 chilometri orari, vedrai che il risparmio di litri di benzina sarà evidente: pensa tu quanti soldini riuscirai a risparmiarti!

Il consiglio degli esperti è quello di regolare la guida e di tenere un’andatura regolare in modo da poter risparmiare carburante e di conseguenza i soldi. Ovviamente ci sono anche altri accorgimenti che potresti prendere in considerazione per risparmiare.

Sai per esempio che anche l’aria condizionata è tra le funzioni più energivore di un’automobile? Ebbene sì, essa consuma davvero molta energia. Esistono però alcuni trucchetti semplici che ti consentiranno di ovviare anche a questo problema.

Quando fa freddo, per esempio, molti automobilisti accendono l’aria condizionata per spannare i vetri. Ecco il segreto economico: con un foglio di giornale potresti ottenere lo stesso risultato risparmiando un bel po’ di energia e di soldi.