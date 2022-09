Ha coinvolto 9,8 milioni di persone l’attacco alla compagnia telefonica australiana Optus. L’hackeraggio ha portato alla violazione di dati personali come nomi, dati e documenti.

E’ stata la ministra degli Interni Clare O’Neil a confermare la violazione dei dati, dopo l’hackeraggio subito da Optus in Australia. Diffusa una massiccia quantità di dati sensibili: clienti a rischio. Il Governo prepara le precauzioni da adottare in caso di frode.

Il Governo federale ha preparato delle misure per permettere alla Optus di condividere con le banche del Paese i dati degli utenti hackerati, in modo da poter bloccare possibili frodi. E’ il provvedimento che l’Australia si è detta pronta a emanare dopo il gravissimo attacco subito alla compagnia telefonica, che ha portato alla divulgazione di dati sensibili di milioni e milioni di utenti.

La ministra degli Interni, ha già fatto sapere di aver incornato diversi vertici dell’Australian Signal Directorate, in modo tale da progettare con le banche e le altre istituzioni finanziare le prossime mosse. La volontà di Clare O’Neil è quella infatti di essere immediatamente informata qualora dovessero verificarsi delle importanti violazioni.

Dopo un appello per la protezione dei propri utenti, la O’Neil ha fatto sapere che al momento si sta verificando la veridicità di un post che starebbe minacciando di vendere tali dati online se la Optus non dovesse pagar loro un riscatto da un milione di dollari.

L’attenzione delle indagini si è focalizzata anche su alcune piattaforme dove i dati starebbero per essere venduti. Lo hanno riferito le forze dell’ordine locali.

