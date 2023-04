Atterrato a Ciampino l’aereo con a bordo la salma di Parini

È atterrato all’aeroporto di Ciampino il volo con a bordo la salma di Alessandro Parini, il giovane avvocato rimasto vittima nell’attentato di venerdì scorso a Tel Aviv. Ad attendere il corpo erano presenti i familiari della vittima, Sergio Mattarella e Antonio Tajani. Il Primo Ministro Netanyahu ha espresso le proprie condoglianze alla Premier Giorgia Meloni

É atterrato all’aeroporto di Ciampino “G. B. Pastine” il volo di Stato con a bordo il feretro di Alessandro Parini, il giovane avvocato romano che ha perso la vita nell’attentato consumatosi a Tel Aviv lo scorso venerdì.

Il velivolo, un Airbus A319, con a bordo la salma, è atterrato sulla pista pochi minuti prima delle ore 15.00

Ad accoglierla erano presenti i genitori e alcuni familiari della vittima, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Prima del decollo dell’aereo, secondo quanto riportato, Don Davide Meli, cancelliere del Patriarcato latino di Gerusalemme dal 2021, ha celebrato una breve commemorazione in onore del ragazzo, seguita da una benedizione per lo stesso.

Il cordoglio del Primo Ministro israeliano Netanyahu

Con una nota Palazzo Chigi fa sapere che questa mattina il Primo Ministro Giorgia Meloni ha ricevuto una telefonata da parte del Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il quale ha voluto esprimere le proprie condoglianze per la morte del nostro connazionale. Si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Palazzo Chigi “Il Presidente Meloni ha ringraziato per l’assistenza fornita dal Governo israeliano e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza“. La nota conclude “Il Presidente Meloni ha ringraziato per l’assistenza fornita dal governo israeliano e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza“.

Le indagini

La Procura di Roma, che ha avviato un’inchiesta sotto il coordinamento del Procuratore aggiunto dott. Michele Prestipino e del PM dott.ssa Gianfederica Dito, attualmente sta indagando per attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni volontarie.

Sul corpo di Parini la Procura ordinerà l’autopsia. Già domani mattina il PM Gianfederica Dito procederà con il conferimento dell’incarico al consulente che dovrà eseguire l’esame autoptico. L’attività verrà compiuta al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, a Roma.

L’autopsia avrà come scopo quello di far luce sulle cause del decesso del giovane avvocato.

In particolare consentirà di stabilire se la morte di Parini sia da imputarsi all’urto violento con l’autovettura, al cui volante era presente un cittadino arabo-israeliano poi ucciso dalla polizia locale, ed escludere la presenza di proiettili o comunque lesioni provocate dall’utilizzo di armi da fuoco sulla salma.

L’Istituto di medicina legale di Tel Aviv non ha riscontrato la presenza di alcun proiettile nel corpo del giovane, bensì delle lesioni mortali alla testa e alla schiena subite dal giovane a causa dell’impatto con l’autovettura.