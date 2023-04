Si sta complicando la strada per il partito unico di Calenda e Renzi

L’avventura iniziata per le politiche del 25 settembre tra Azione e Italia viva, quindi tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, tra alti e bassi (più i secondi dei primi considerati i risultati elettorali, specie quelli delle regionali), dovrebbe arrivare a una sintesi il 10 giugno quando dovrebbe nascere un partito unico, con un unico segretario. Dovrebbe perché, in queste ultime ore, delle dichiarazioni degli esponenti dello schieramento del neo cinquantenne romano stanno minando alla creazione di uno spazio politico liberal-democratico.

Per loro i problemi nascono da alcuni “tatticismi” dell’ex premier fiorentino, che a maggio inizierà ufficialmente anche la sua esperienza da direttore editoriale del Riformista, mentre da Italia viva lamentano l’esatto contrario, ovvero che è il leader di Azione che, invece, vuole dettare le regole di quello che sarà a tutti gli effetti lo schieramento del terzo polo. Intanto si parla di una rottura quasi definitiva tra Calenda e Renzi, che però minerebbe non poco il destino dei due schieramenti alla Camera e al Senato.

Mancano meno di due mesi al 10 giugno, la data scelta da Carlo Calenda e Matteo Renzi per costituirsi come partito unico, e quindi unire Azione, in cui il neo cinquantenne romano è il leader, e Italia viva, lo schieramento dell’ex premier fiorentino, eppure nulla procede come dovrebbe nel terzo polo. O per lo meno così sembra dalle dichiarazioni al veleno che oggi hanno fatto gli esponenti di una parte e dell’altra.

L’alleanza tra i due ex dem – nata dopo che Calenda ha lasciato la coalizione di centrosinistra, quindi quella con il Partito democratico e +Europa, a causa della scelta del suo vecchio schieramento di candidarsi alle politiche del 25 settembre anche con l’alleanza Verdi e Sinistra – di battute d’arresto in questi mesi ne ha avuto parecchie soprattutto dal punto di vista elettorale (non per ultima quella in Friuli Venezia Giulia, in cui il candidato del terzo polo, Alessandro Maran, non solo non è riuscito a superare la soglia di sbarramento, ma ha anche ricevuto meno voti della no vax Giorgia Tripoli), ma non c’era mai stato un problema così palese sui rapporti tra i due leader, che ora è come se stessero dando ragione ai pronostici che non hanno mai visto di buon occhio una loro unione.

Nel merito, un esponente di Azione, rimasto anonimo, in un colloquio con l’Ansa, ha lamentato “che Renzi non vuole prendere l’impegno a sciogliere Italia Viva e a finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali“. “La pazienza del gruppo dirigente di Azione si è esaurita. In settimana – ha detto ancora la fonte all’agenzia – si capirà se questo nodo si potrà sciogliere. Se così non sarà il partito unico non potrà nascere“.

Tra le lamentele c’è anche la scelta di Renzi di sostituire Ettore Rosato alla guida del partito, così che lui stesso possa “controllarne direttamente i soldi e la struttura. In questo modo ha delegittimato anche il comitato politico della federazione del Terzo Polo dove oggi non siede nessun rappresentante di IV in grado di prendere impegni“. Secondo quanto riportato, “Calenda ritiene inaccettabile questo atteggiamento in quanto contrario agli impegni presi con gli elettori. Dopo mesi di tatticismi da parte di Renzi sul partito unico e le sue assenze dalle attività del Terzo Polo per occuparsi di affari privati, a cui da ultimo si è aggiunto Il Riformista“, ha concluso.