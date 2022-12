“Aspetto la cicogna”, Ida Platano e Alessandro di UeD fanno sognare tutti

Se Ida di U&D non smette di far sognare i fan per la sua gioia e il suo amore, ora arriva una notizia ancora più bella.

Una coppia che sta facendo sognare tutti gli appassionati di Uomini e Donne. Ida di U&D sembra aver finalmente trovato quella felicità che tanto aspettava e che, purtroppo, il bel Riccardo non ha saputo darle. Alessandro Vicinanza sembra proprio essere l’uomo per lei e i due non smettono di postare foto su Instagram come testimonianza di felicità. In questi giorni hano anche condiviso la loro giornata con l’amico Armando Incarnato e i fan ne sono stati felicissimi. Tutto procede alla grande e c’è anche una rivelazione che riempie i cuori di gioia: c’è una cicogna in arrivo?

Alessandro e Ida di U&D: finalmente felici?

È stato un lungo e difficile percorso, ma il destino ha voluto solamente aspettare il momento giusto per fare incontrare loro di nuovo. Dopo gli anni burrascosi con Riccardo, Ida ha finalmente ritrovato il sorriso e può viversi la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza.

Una scelta che ha fatto sognare i fan della coppia, dopo l’avvicinanmento di lui verso Roberta e poi la confessione di essere innamorato da sempre della bella parrucchiera. Insomma, Uomini e Donne ha nuovamente formato una bellissima coppia oggi più legata che mai.

Una confessione ha fatto sognare i fan della trasmissione e tutti si vogliono saperne di più.

Cicogna per Ida Platano? Parole che emozionano i fan

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono ufficialmente una coppia felice, come possiamo vedere dai loro profili Instagram e dalle foto/stories sorridenti. In una intervista rilascia al Magazine ufficiale della trasmissione Uomini e Donne, Vicinanza e la Platano si sono lasciati andare ad una confessione che ha fatto gioire tutti quanti.

I sogni da realizzare entro Natale sono tanti e per il nuovo anno i due sperano di diventare genitori. Alessandro in particolare vorrebbe diventare padre e avere un figlio proprio dalla sua Ida.

A tal proposito, Alessandro ha dichiarato:

“Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”

Ida Platano concorda e ha sempre detto che vorrebbe diventare mamma per la seconda volta. Ricordiamo che la parrucchiera è già mamma del bellissimo Samuele, nato dal suo matrimonio. L’ex dama di Uomini e Donne mantiene riserbo non solo sull’ex marito ma anche sul figlio, proteggendolo dai gossip e dalle curiosità.

Ida ha più volte ammesso che gli hater non se la prendono solo con lei ma anche con il figlio, per questo lui non farà mai parte del mondo televisivo o social sino a quando non sarà grande e potrà decidere da solo.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Ida e Alessandro torneranno in studio per raccontare delle novità e del loro amore. Non solo, saranno ospiti nel salotto di Silvia Toffanin il 4 dicembre 2022 anche se la notizia ha portato a non pochi commenti sul web.

Sempre sul magazine, Alessandro ha confermato che i due hanno deciso di restare a Roma il giorno dopo la scelta per vivere un momento tra loro. Per ora, Ida non ha ancora presentato Samuele ad Alessandro ma siamo certi che tutto avverrà durante le feste. Oltre a questo desiderio c’è la voglia di avere un loro bambino: chissà se il 2023 porterà loro questa bellissima novità.