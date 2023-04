I segni più passionali dello zodiaco sono loro: chi ci sarebbe in cima alla classifica

Chi lo avrebbe mai detto, sono proprio loro i segni più passionali dello zodiaco: nessuno può resistere a questa passionalità.

Nessuno può resistere alla passione, che non sempre riguarda l’amore ma anche il modo in cui si affrontano gli argomenti o la vita in generale. Nella maggior parte dei casi questi sono i segni più passionali dello zodiaco, alcuni risaputi e altri con una apparente quiete. Ma chi sono e da quale pianeta sono rappresentati?

I segni più passionali dello zodiaco: impossibile resistere

Travolgenti e determinati, sono questi i segni più passionali dello zodiaco. I pianeti sono in grado di influenzare il carattere di un segno, il modo di fare e anche di porsi con gli altri. Alcuni di loro sono passionali per natura, altri invece si nascondono e fanno emergere la caratteristica solo dopo molto tempo.

Ci sono dei segni timidi, altri lunatici sino ai litigiosi. Poi ci sono i passionali, che mettono quel pepe in ogni cosa che fanno e sono anche irresistibili sotto ogni punto di vista.

I segni più passionali dello zodiaco: il Sagittario

Il Sagittario è apparentemente freddo e con la testa sempre proiettata al futuro. In realtà, grazie a Giove, questo segno è sensuale e passionale. Non conoscono la noia e non la fanno provare a nessuno, a discapito di tutto.

Deve sperimentare cose nuove ed è possibile che dopo un po’ voglia trovare nuove sfide. La passionalità che ci mette nel fare le cose è incredibile: o si segue o si scappa lontano.

Scorpione

Lo Scorpione è il re dei segni zodiacali sensuali e passionali. Il loro fascino “miete vittime” ogni minuto e nessuno può resistere a questa carica passionale che ha sin dalla nascita.

Ironico, intelligente e sfacciato molto passionale. Travolge chiunque e al momento giusto punge la sua preda, lasciandola senza parole. Inutile scappare, da uno Scorpione si torna sempre indietro.

Ariete

Anche l’Ariete è dominato da Marte, per questo motivo non sono solo litigiosi come tutti pensano ma anche passionali. Amanti travolgenti, per loro il contatto fisico è determinante per capire se ci possa essere o meno energia.

Sono gelosi e nella maggior parte dei casi si potrebbe rischiare di cadere in una rete senza via di uscita.

Leone

Il Leone tende a nascondere la sua passionalità mettendo davanti altre doti. In ogni caso dopo qualche tempo, questa caratteristica emerge e travolge tutti quelli che gli stanno intorno. Ama piacere e quando trova qualcuno di affine, sfodera le sue armi e conquista senza guardarsi indietro.

Lasciarsi travolgere dalla passionalità di un Leone è una esperienza unica, proprio perché inaspettata.

Capricorno

Il Capricorno è un segno freddo e calcolatore. Ma in pochi sanno che sotto quella armatura si nasconde un complice passionale e travolgente. Elegante e intelligente, arriva a colpire quando nessuno se lo aspetta. Non è facile ma quando si lascia prendere dalla vera passione è inarrestabile.