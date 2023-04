Napoli, si avvicina la festa scudetto: i monumenti si illuminano di azzurro

La festa scudetto è quasi pronta: Napoli si sta preparando al ritorno del titolo tanto atteso nuovamente in città. Tutto inizia a tingersi di azzurro ma il sindaco Manfredi chiede prudenza.

Non imbrattare i monumenti con vernici al solo scopo di festeggiare. L’annuncio del Comune è quello che, il giorno della festa scudetto, tutti i monumenti simbolo della città saranno illuminati di azzurro.

Napoli, la città si illumina di azzurro

Il terzo scudetto sta per arrivare in direzione Napoli. In città, è già da quasi un mese che la festa sembra esser nel pieno dei suoi preparativi. Ovunque e in ogni quartiere, bandiere, striscioni, tricolori…e chi più ne ha più ne metta, sono appesi ai balconi e ad ogni angolo delle strade.

Anche il manto stradale si sta tingendo, giorno dopo giorno, di azzurro. Ma, purtroppo, l’incuria e la stupidità di alcune persone, porta soprattutto al non rispetto di ciò che è patrimonio artistico della città. Alcuni monumenti, infatti, sono stati colorati d’azzurro o hanno, su di essi, disegnato lo scudetto, a simboleggiare che ogni cosa della città debba festeggiare una vittoria attesa da 30 anni e più.

Dall’altro lato, però, il sindaco Manfredi chiede prudenza a tutti, in particolare proprio sotto questo aspetto, ovvero quello di non imbrattare proprio i monumenti. Tutta la città sarà abbellita a festa e, anche i monumenti cittadini si illumineranno di azzurro e lo faranno già da adesso.

A partire da ieri sera, infatti, sia il Castel dell’Ovo quanto anche la Fontana del Nettuno di Piazza Municipio si sono illuminate: un modo elegante e intelligente per omaggiare e festeggiare la squadra allo stesso tempo, in attesa di quella che sarà la vera e propria festa in Piazza del Plebiscito.

L’iniziativa del Comune per non deturpare i monumenti con la vernice

Il Comune di Napoli ha portato avanti questa iniziativa dal titolo molto particolare: “M’illumino d’azzurro”. I cittadini siano, così, sensibilizzati sì a partecipare alla festa che va fatta ma, al tempo stesso, anche al rispetto dei monumenti simbolo della citta che non possono essere imbrattati con vernici spray solo per il gusto di colorarli d’azzurro.

È, infatti, storia soltanto dello scorso mese di febbraio che la Fontana del Seguro di Piazza Mercato, con le sue due sfingi, fu imbrattata d’azzurro, perché qualcuno aveva deciso di festeggiare il Napoli in questo modo. Le due statue del 1600, erano state da poco restaurate, con una spesa di circa 73mila euro.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare qualsiasi altro tipo di deturpamento dei monumenti della città, attivando questa particolare quanto singolare iniziativa.

Si è partiti con il Castel Dell’Ovo e la fontana di Piazza Municipio ma, nelle prossime settimane, saranno piano piano, anche tutti gli altri monumenti ad esser illuminati di azzurro, con l’istallazione di apposite luci adatte proprio a colorare l’intero monumento (e non a danneggiarlo) per festeggiare il prossimo scudetto che sta per arrivare a Napoli.