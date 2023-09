Arrivano temporali e temperature più basse: martedì ultimo picco di caldo

In calo le temperature a partire da martedì, il caldo africano ha ormai le ore contate: in arrivo l’aria fresca oceanica.

Temporali e temperature in calo, con la giornata di domani che sarà verosimilmente l’ultima caratterizzata dal caldo estivo africano. L’anticiclone abbandona l’area occidentale del Sud Europa, e fa spazio all’aria fresca oceanica in arrivo nel corso della settimana. Poi il weekend del 16 e del 17 settembre altre perturbazioni potrebbero fare peggiorare il tempo al Nord Italia, con ripercussioni anche al Centro.

Temporali e temperature basse: addio all’anticiclone africano

Il caldo africano è pronto a fare spazio a temperature più miti, durante la settimana appena cominciata. Secondo quanto riferito dal sito iLMeteo.it infatti, l’anticiclone Caronte che ha fatto ritorno in Italia nel bel mezzo di settembre, è pronto a fare le valige. Antonio Sanò sul suo sito ha infatti parlato di un picco, a causa di alcune perturbazioni che dovrebbero interessare soprattutto il Centro e il Nord.

Il picco del caldo si avrà martedì, ultimo giorno di caldo fuori stagione. Poi la curva della temperatura inizierà a scendere nonostante il 12 settembre si registreranno al Centro-Nord anche 34 gradi in pianura e 36 nelle Isole Maggiori. Il sole martedì splenderà in tutta Italia, poi arriverà da mercoledì la fase di discesa. Stavolta il “colpevole” del cambiamento di temperatura sarà il flusso Nord Atlantico, che scenderà di latitudine per contrastare l’anticiclone africano, appunto. Caronte è dunque pronto a fare posto all’aria fredda atlantica, e da mercoledì aumenteranno anche i fenomeni temporaleschi.

Le temperature caleranno poi definitivamente nel weekend del 16-17 settembre, sempre a causa della perturbazione atlantica.

Tornano i temporali: al Sud e nelle Isole continua il bel tempo

Nonostante qualche temporale sparso nel Sud e nelle Isole delle scorse giornate, caratterizzate comunque dal sole e dalle temperature alte in tutto il Paese, mercoledì sarà il giorno della definitiva transizione. I cieli al Centro-Nord torneranno a coprirsi di nuvole, ansime all’arco alpino. E ancora giovedì, dove i temporali colpiranno soprattutto le alpi ma si spargeranno verso la Pianura Padana.

A Milano, a Bergamo, a Brescia e a Torino sono previsti per giovedì forti precipitazioni, mentre venerdì alpi e Pianura Padana subiranno anche alcune importanti grandinate, poi il maltempo si sposterà a l centro e sui rilievi vicini.

Il Sud e le Isole invece non dovrebbero essere colpiti dal maltempo per tutta la settimana, eccezion fatta per alcuni fenomeni sparsi, anche se la temperatura dovrebbe subire in ogni caso un leggero calo.

Ecco il resoconto secondo gli esperti dei prossimi tre giorni: lunedì sole e caldo estivo ancora al Nord, al Centro e al Sud. Martedì 12 settembre sole prevalente e gran caldo al Nord, con caldo oltre la media stagionale anche al Centro e al Sud dove non si registreranno perturbazioni. Mercoledì 13 settembre temporali invece al Nord, sulle Alpi e sulle Prealpi, oltre che sulle alte pianure. Al centro cielo nuvoloso e al Sud invece reggerà il caldo e il bel tempo.