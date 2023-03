Arriva l’anticiclone in Italia, dove porterà pioggia e maltempo: le zone coinvolte

Arriva l’anticiclone in Italia, tornano ancora pioggia e maltempo. Ecco le zone dello stivale che si ritroveranno costrette a riaprire gli ombrelli. Altro che primavera! L’inverno continua a fare danni.

Ritorna il maltempo nel nostro Paese: la primavera sempre più lontana per queste regioni

Siamo ormai a pochi giorni dall’inizio di aprile eppure le belle giornate, le temperature miti e il cielo limpido sembrano non voler arrivare, almeno in alcune regioni dello stivale.

Mentre il Centro Italia e il Sud Italia da quasi una settimana hanno potuto godere di una timida primavera – grazie al sole anche piuttosto caldo – non possiamo dire lo stesso per il versante occidentale e settentrionale della penisola italiana che ancora oggi continuano a fare i conti con nubi, freddo e anche con violenti temporali sparsi.

Ma vediamo più nel dettaglio che cosa ci aspetta. L’inverno sembra proprio non voler andare via e soprattutto non voler lasciare il posto alla primavera. Sta per fare il suo ingresso in Italia l’anticiclone che porterà con sé pioggia e maltempo. Ecco le zone coinvolte.

Arriva l’anticiclone in Italia: proprio qui si attendono pioggia e maltempo

Anche se in alcune zone d’Italia la primavera si può dire ufficialmente iniziata, non vale per tutti purtroppo lo stesso discorso. Il mese di marzo, lo sappiamo, porta con sé un clima instabile con variazione delle temperature.

Mentre tuttavia, in alcuni versanti dello stivale il sole finalmente è tornato a far capolino, in altri invece l’inverno pare non voler fare i bagagli. Tutta colpa di un nuovo anticiclone che nelle prossime ore arriverà sul bacino del Mediterraneo portando con sé correnti di aria artica e polare.

Purtroppo quasi tutto il Paese subirà gli effetti di questo vortice freddo e transitorio. Ancora per un po’ tutti ci ritroveremo a rinunciare a temperature miti e alla tanto desiderata alta pressione.

La depressione di aria fredda porterà anche grandine, pioggia e maltempo non solo al Nord (che anzi, ormai è quasi fuori dall’inverno) ma, con grande sorpresa dei meteorologi, pure nelle regioni del Centro-Sud.

A partire già da domani, anche i venti diventeranno sempre più forti soprattutto nei quadranti settentrionali con raffiche superiori ai 100 Km/h. Mari mossi e agitati soprattutto lungo le coste tirreniche.

Improvvise piogge si attendono nelle regioni meridionali e centrali e soprattutto in: Molise, Abruzzo, Marche, Basilicata, Campania, Puglia, Toscana, Lazio e nella Calabria tirrenica. Il vortice di aria fredda in arrivo sul Mediterraneo porterà anche la caduta di fiocchi di neve a bassa quota. Anche gli Appennini torneranno ad imbiancarsi.

Come si può ben intuire, questo maltempo colpirà soprattutto le regioni del Centro e del Sud Italia. Pare invece che il Nord accuserà solo in parte questo peggioramento. Non sono infatti previste piogge né neve per il momento.

Il colpo di coda dell’inverno si verificherà dunque essenzialmente nei versanti centrali e settentrionali della penisola. Si tratta però di un peggioramento climatico piuttosto breve: già a partire da questo fine settimana torneranno sole e temperature miti in quasi tutta Italia.

Il tempo si manterrà poi stabile almeno fino al 2 aprile. Ovviamente, con il passaggio di questo anticiclone, ci sarà una diminuzione delle temperature soprattutto di notte e questo brusco calo riguarderà tutte le regioni dello stivale, senza distinzione alcuna tra Nord e Sud.

Nel versante settentrionale si parla anche di gelate, persino in pianura. La temperatura massima che raggiungeremo in queste settimane sarà pari a 22 gradi mentre quella minima ai 6.

Per iniziare a godere di temperature più alte dobbiamo aspettare sempre l’arrivo di aprile.

Gli italiani dovranno mostrare dunque ancora un po’ di pazienza. Questa fase instabile climatica, passerà velocemente. Finalmente tra qualche giorno inizierà la vera e propria primavera.