Paura per Aguero in diretta, sospetta aritmia

Sono stati attimi di paura per l’ex calciatore del Barcellona, Sergio Aguera, che si è sentito male in diretta.

Si pensa a un’aritmia che lo avrebbe colpito mentre era in una live su Twitch, in seguito ha registrato un video per rassicurare i suoi fan, dicendo che il medico lo ha visitato e ha detto che va tutto bene.

Malore per Sergio Aguero

Sergio Aguero è un ex calciatore argentino, considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione. È primatista di reti con il Manchester City in assoluto nella storia del club e anche nelle competizioni UEFA.

Oggi il campione, che ha dovuto lasciare il calcio proprio per problemi al cuore, ha accusato un malore durante una live su Twitch e infatti tutti hanno pensato a problemi cardiaci, in particolare si sospettava di un’aritmia.

A supportare questa tesi c’è stato anche il gesto dell’argentino di portarsi la mano al cuore come a far capire che il dolore proveniva da lì. Poco dopo si è ripreso ed è riuscito a dire alcune parole parlando appunto di questa probabile leggera aritmia, come se non fosse la prima volta che accusa malori del genere.

Aguero ha poi rassicurato i fan dicendo che proprio questo problema, in forma più grave, l’ha costretto a ritirarsi dalla sua professione calcistica. Qualcuno che era vicino a lui gli ha chiesto se bisognava chiamare un medico ma Aguero ha risposto che ha un chip apposito che serve a segnalare una situazione di pericolo e in quel caso era tutto sotto controllo.

Sono stati attimi di paura e apprensione durante lo streaming in cui Aguero commentava in studio con Ibai Llanos, la Kings League. Prima del malore è rimasto in silenzio pochi secondi e poi ha parlato della mini aritmia.

Il video successivo

Vista la situazione, la diretta dell’ex attaccante è finita in modo anomalo ma subito dopo, è arrivato un secondo video pubblicato sui propri social in cui riferendosi direttamente ai tanti fan, li ha ringraziati per i messaggi di affetto ricevuti ma ha sottolineato che non c’era nulla da preoccuparsi, anche perché poi a telecamere spente è arrivato effettivamente il medico per controllare che fosse tutto ok.

“sto bene, il medico lo ha confermato, ci vediamo presto”.

La notizia ha fatto il giro del web in poco tempo perché appunto c’è molta attenzione intorno a lui quando si parla della situazione delicata al cuore, problema così disabilitante che l’ha costretto a fermarsi perché non poteva più ottenere l’idoneità necessaria per giocare come professionista.

Era il 2021 quando giocava a Barcellona e gli venne diagnosticata un’aritmia cardiaca per la quale venne operato e fu inserito un chip sul cuore per monitorare i battiti, lo stesso a cui faceva riferimento nel primo video di oggi.

Per fortuna lo spavento è durato molto poco e Aguero anche se è scosso, si è ripreso subito dal malore e ha sdrammatizzato attivando lui stesso la suoneria dal cellulare, la stessa che si attiva quando il chip entra in funzione per segnalare il pericolo.

L’ex campione è seguitissimo sul web ed è famoso per i suoi commenti concitati durante le dirette online, quei tanti fan che lo seguono oggi si sono stretti attorno a lui, seppure virtualmente. Per fortuna si è trattato di un falso allarme.