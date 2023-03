Antenna TV digitale con 2 oggetti, ecco come si crea: facile ed economico

Antenna TV digitale con 2 oggetti, ecco come fare. Il procedimento è davvero semplicissimo ma soprattutto molto economico.

Antenna TV digitale: per realizzarla ti servono solo 2 oggetti

Per prima cosa procurati una lattina, quella della Coca-Cola andrà più che bene. Con l’aiuto di un trapano, realizza un piccolo foro sul fondo facendo chiaramente attenzione a non farti male.

Procurati poi un taglierino professionale e inizia, sempre con la massima cautela, a tagliare il fondo della lattina (per intenderci, quello su cui è solitamente incisa la data di scadenza). Ora avrai bisogno di una vite che inserirai nel foro precedentemente creato.

Assicurati di avvitarla per bene. Dopo aver fatto questa operazione, procurati il filo di una antenna e con un cacciavite inizia a spogliarlo del suo rivestimento esterno fino a quando non vedrai comparire un filo metallico.

Bene, ora questo filo dovrai farlo passare nel forellino che nel passaggio iniziale hai creato sul fondo della lattina. Ancora, procurati altri 5 fili elettrici e con l’aiuto di un saldatore elettrico, dopo averli sempre privati del materiale esterno, crea su di essi delle piccole bolle servendoti dell’aiuto di un filo di metallo e saldali uno per uno sul precedente filo elettrico, alla distanza di 1 cm uno dall’altro. Ciò che verrà fuori è proprio una piccola antenna.

Prendi ora un cavo di antenna lungo 15 cm e togli il rivestimento esterno che lo copre, fino a quando non vedrai comparire una punta metallica e collega quest’ultima, tramite gli opportuni connettori di contatto, sia alla struttura che hai creato che al cavo presente dietro la televisione.

Prova ad accendere lo schermo: la tua TV trasmetterà tutti i canali! Visto come è semplice creare addirittura una antenna TV digitale con soli 2 oggetti? Ovviamente, per poter realizzare una cosa del genere servono gli opportuni permessi e soprattutto, per una questione tanto legale quanto di sicurezza è sempre opportuno rivolgersi a professionisti del settore come antennisti o elettricisti.

Questo esperimento serve in ogni caso a dimostrare come l’ingegno, la creatività e la pazienza siano alleate importanti per dare vita a cose straordinarie. La tecnica del fai da te offre davvero e sempre, soluzioni intelligenti per creare cose incredibili, non solo belle a vedersi ma anche utili.

Per esempio, per questo esperimento abbiamo utilizzato una semplice lattina. Sai quante altre cose questo oggetto ti permette di creare? Potresti per esempio realizzare una lanterna colorata o addirittura una macchina di latta per i più piccoli. Insomma, dai libero sfogo alla tua immaginazione.