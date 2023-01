Arriva il bonus 850€ sulle pensioni, ecco a chi arriveranno più soldi dall’INPS

By

È in arrivo un nuovo bonus sulle pensioni ed è dedicato solo a queste persone in particolare: qual è la categoria di riferimento?

Sul tema pensioni ci sono state non poche problematiche negli anni, ma a partire dal 2023 sembra che qualcosa si sia mosso in maniera positiva. Con il nuovo Governo Meloni c’è la possibilità di avere la quota delle pensioni molto più alta del previsto e arrivare ad una buona quota di fine mese. In particolare, si parla di un bonus da 850 euro sulle pensioni che riguarderà una determinata categoria di pensionati con questi requisiti in particolare.

Pensioni 2023: tra aumenti e rivalutazioni

I pensionati sono sempre alla ricerca di novità che riguardano le pensioni di fine mese. In particolare, si tratta di richieste che sono state fatte nell’arco di questi anni e che al momento non hanno ancora trovato un riscontro.

Nel 2023, con il nuovo Governo Meloni si è potuto finalmente ottenere qualcosa di diverso dal solito, infatti con l’adeguamento e la rivalutazione del 7,3% come da legge italiana, la busta paga è sicuramente molto più alta soprattutto per i pensionati che percepiscono l’assegno minimo.

Tra le novità anche un bonus di ben 850 sulle pensioni: a che riguardo? Una categoria in particolare potrà percepire questa somma se risponde a determinati requisiti importanti.

Bonus 850 euro sulle pensioni, chi sono i fortunati?

Come risaputo, l’anno 2022 è stato molto difficile da affrontare per tutti. Nonostante tutto ci sono state delle modifiche sostanziali sulle pensioni che riguardano soprattutto l’adeguamento. Ovviamente, nel 2023 ci saranno ancora delle problematiche da affrontare ed è importante per i pensionati avere una visione chiara del loro futuro.

Ricordiamo che le pensioni in questo periodo hanno raggiunto un termine minimo, per poi adeguarsi all’inflazione registrata nel 2023. Il 7,3% di percentuale è quella che è stata resa nota già a fine dicembre e che va man mano a cambiare a seconda di quelle che sono le quote percepite dai vari pensionati.

In termini di bonus, il nuovo Governo Meloni sta cercando di trovare ogni tipo di strumento valido per i pensionati. Per i lavoratori che hanno cessato i loro rapporti di lavoro si parla di un bonus che supera gli 850 euro – manovra proposta direttamente dal Consiglio dei Ministri al Governo Meloni.

A quale scopo? Sarebbe importante trovare una percentuale che vada ad aumentare le pensioni minime facendo leva quindi su chi percepisce pochissimi soldi ogni mese. La fascia minore si riferisce ai pensionati che hanno un valore di 4 volte la quota minima di 2.100 euro con adeguamento al 100%.

In termini di soldi, una pensione minima da 1.200 euro al mese potrà avere un buonissimo aumento sino a 850 euro. Questo significa raddoppiare le mensilità che vengono percepite ogni mese. Una cifra che non cambia la vita, ma i pensionati sono contenti di questa novità.