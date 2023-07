L’arresto è stato deciso comunque in base al grave quadro indiziario a carico della conducente, ossia l’alta velocità a cui procedeva la vettura, le testimonianze e la violenza dell’urto.

Il papà e la nonna del piccolo sono morti praticamente sul colpo, sbalzati a diversi metri di distanza, una 30ina per l’esattezza, mentre il bambino è deceduto all’arrivo in ospedale. La famiglia era da poco arrivata a Santo Stefano, da Venezia, dove vivevano, per trascorrere qualche giorno di vacanza tutti insieme.

Il nonno, che è già stato dimesso dall’ospedale, ha raccontato di essersi salvato perché camminava qualche metro più indietro rispetto agli altri familiari.

Le vittime

L’incidente, come già anticipato, è costato la vita a tre persone. Le vittime sono Mariagrazia Zuin, 64 anni, il marito della figlia, Marco Antoniello, 48 anni, e il nipotino di due anni, morto all’arrivo in ospedale. Con loro c’era la moglie di Antoniello, Elena Potente, 42 anni, che è rimasta ferita in maniera non grave ed è tenuta sotto osservazione al Pronto soccorso di Pieve di Cadore. La donna è disperata e continua a ripetere di non voler più vivere, come riferito dal padre a Fanpage.