Condizionatore, premi il tasto segreto per risparmiare un sacco sulla bolletta

Nei giorni di gran caldo usare il condizionatore è fondamentale. La bolletta, però, potrebbe lievitare. Ecco il tasto segreto da utilizzare per risparmiare.

Utilizzare tanto il condizionatore potrebbe incidere parecchio sulla bolletta. Eppure esistono dei trucchi per diminuirne l’incidenza.

Condizionatore: impossibile farne a meno

L’incidenza del condizionatore sulla bolletta energetica dipende da diversi fattori, tra cui l’efficienza energetica del condizionatore stesso, il tempo di utilizzo, la temperatura impostata e le dimensioni dell’ambiente da raffreddare. Fatto sta che il condizionatore, con le estati torride che stiamo vivendo negli ultimi anni, è diventato un elettrodomestico irrinunciabile per tutti.

I condizionatori più efficienti dal punto di vista energetico (solitamente contrassegnati con una classificazione energetica A++ o superiore) consumano meno energia per produrre lo stesso livello di raffreddamento rispetto a quelli meno efficienti. Pertanto, l’efficienza energetica del tuo condizionatore avrà un impatto significativo sulla bolletta.

In ogni caso, usare tanto il condizionatore può incidere parecchio in bolletta. Per fortuna esistono dei trucchi per risparmiare e addirittura un tasto segreto per far scendere ancora l’incidenza.

La prima cosa da fare è imposta la temperatura corretta. Regolare il termostato del condizionatore ad una temperatura confortevole ti eviterà di impostarlo troppo basso. Ogni grado Celsius in meno aumenta notevolmente il consumo energetico.

Sfrutta l’effetto del vento per rinfrescare l’ambiente aprendo finestre e porte opposte per creare una corrente d’aria. Puoi anche utilizzare ventole per far circolare l’aria fresca all’interno della stanza.

Il tasto segreto condizionatore

Per poter usare meglio il proprio condizionatore (e risparmiare) bisogna imparare a conoscere i tasti che sono presenti sul telecomando del proprio dispositivo. Tra queste funzionalità, esiste la modalità Eco o Energy Saver: molti condizionatori hanno una modalità specifica per risparmiare energia. Questa modalità riduce la velocità della ventola e controlla la temperatura in modo più efficiente.

Oltre a questo tasto segreto che è presente su alcuni dei dispositivi di nuova generazione, un altro tasto utile è quello del timer che ti permetterà di impostare il tempo esatto in cui vorrai utilizzare il condizionatore senza sprechi. Se il tuo condizionatore ha una funzione di programmazione, utilizzala per impostare l’accensione e lo spegnimento automatico in base ai tuoi orari di utilizzo. In questo modo puoi evitare che il condizionatore funzioni in modo continuativo quando non sei a casa.

Un’altra modalità importante è quella sleep che diminuisce di intensità durante la fase di addormentamento, per poi aumentare durante il sonno.

l’incidenza del condizionatore sulla bolletta dipenderà dall’efficienza energetica dell’apparecchio stesso, dal suo utilizzo, dalla temperatura impostata, dalle dimensioni dell’ambiente e dal costo dell’energia elettrica nella tua zona. È consigliabile scegliere un condizionatore efficiente dal punto di vista energetico e utilizzarlo in modo oculato per ottimizzare il consumo energetico e ridurre l’impatto sulla bolletta.