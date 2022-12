Armando, qual è il lavoro del cavaliere di Uomini e Donne? Ecco cosa fa nella vita

Armando Incarnato di Uomini e Donne, sapete che lavoro fa? Ecco di che cosa si occupa il cavaliere partenopeo più famoso di Canale 5.

Il chiacchieratissimo cavaliere napoletano di Uomini e Donne, Armando Incarnato, svolge una professione particolare. Ve lo sareste mai aspettati da lui? Ecco di che cosa vive.

Armando Incarnato, tutto sul cavaliere più polemico di UeD

Polemico, chiacchierone, irriverente e sempre molto schietto, di Armando Incarnato si può dire tutto tranne che non sia pronto a parlare con parole di sincerità. Il cavaliere partenopeo da diversi anni è alla corte di Maria De Filippi in cerca della sua anima gemella.

La principessa in grado di condurlo fuori dagli studi Mediaset ancora non è arrivata per lui che in trasmissione però ha avuto modo di frequentare tante belle dame con le quali però non è riuscito ad instaurare nulla di più che una semplice amicizia.

Nel suo passato sentimentale possiamo annoverare tra i nomi più conosciuti, Ursula Bennardo, per esempio, e addirittura Ida Platano che oggi è una delle sue amiche più care, fidanzata con Alessandro Vicinanza.

Armando è stato spesso attaccato dalla conduttrice ma anche dagli opinionisti, Gianni e Tina, per il suo carattere troppo esuberante e per il modo, talvolta curioso, di comportarsi con alcune delle dame con le quali è uscito.

Per il momento è ancora single, Armando Incarnato, che fuori però dagli studi televisivi ha una vita più che appagante. A proposito del suo privato, sapete di che cosa vive il cavaliere? Ecco che professione svolge.

Che lavoro fa la star di Uomini e Donne

Armando Incarnato non ama parlare molto della sua vita privata, almeno non sulla sua sediolina bianca che da anni occupa a Uomini e Donne. Tuttavia, sul suo profilo Instagram dove conta più di 190.000 followers, spesso lo vediamo in locali super chic e a bordo di auto lussuosissime.

Tanti curiosi si sono chiesti dunque che tipo di lavoro svolga Armando per condurre uno stile di vita che sembra essere molto benestante. La risposta è arrivata ed è lui che lo ha chiarito in una serie di interviste rivelando che cosa fa per vivere.

Armando Incarnato è un imprenditore. Gestisce diversi saloni di bellezza che sono affidati alle mani esperte di professionisti del reparto beauty e hair. Non è un parrucchiere ma ha una passione per la moda e la capigliatura, spesso lo vediamo infatti sfoggiare acconciature particolari e talvolta curiose, proprio nel salotto dei sentimenti di Canale 5.

Viene da Napoli, il cavaliere partenopeo, che prima di ricoprire il ruolo di imprenditore che ha oggi, ne ha fatta di gavetta. Ha svolto nella sua vita professioni diverse: dal cameriere al barman al collaboratore di un supermercato.

La sua tenacia l’ha portato però ad essere dove è oggi. Vi sveliamo anche una curiosità carina: sapete che Armando ha anche recitato in una serie TV molto famosa? Il napoletano ha preso parte alla serie Gomorra dove ha interpretato il ruolo di una guardia giurata e probabilmente tornerà ancora a recitare.

Ha anche messo in piedi un cortometraggio incentrato sulla criminalità minorile nei quartieri più disagiati di Napoli ed è comparso in un episodio di Real Housewifes di Napoli dato che una delle protagoniste della serie si è offerta di finanziare il suo progetto cinematografico.

Insomma, tanta televisione nel passato di Armando Incarnato che grazie anche a Uomini e Donne sta ottenendo una grande visibilità. Lo ha ammesso più volte, il cavaliere, che il suo sogno nel cassetto è comunque quello di continuare a cavalcare l’onda del successo magari prendendo parte anche a pellicole più serie ed impegnative.