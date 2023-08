Aria condizionata fatta in casa, con 2 euro e 50 centesimi geli tutte le stanze

Il metodo per spendere poco e riuscire a contrastare le alte temperature è creare la propria aria condizionata fatta in casa. Ecco come fare.

Mancano solamente pochi giorni alla fine del mese di agosto, e ciò vuol dire che anche la stagione estiva 2023 sta ufficialmente volgendo al termine. In questi giorni, infatti, ci stiamo tutti preparando psicologicamente al momento in cui dovremo rinunciare al relax tipicamente estivo. Settembre, si sa, è il mese che segna la ripresa della scuola e del lavoro. Ma nonostante ciò, qualcosa continua comunque a ricordarci che, in fondo, l’inverno è ancora lontano. Di che cosa si tratta? Delle alte temperature, ovviamente.

Sono anni, oramai, che il caldo non finisce con agosto. Per questo motivo, ad oggi è ancora presto per pensare a un abbigliamento più pesante o per rinunciare ai pomeriggi trascorsi in spiaggia. Ciò che sicuramente può tornarci utile, invece, è un metodo che ci permetta non solo di combattere le alte temperature, ma anche di risparmiare, perché si sa quanto l’utilizzo dell’aria condizionata influisca negativamente sulle nostre finanze.

In effetti, un rimedio capace di venire incontro a entrambe le nostre esigenze esiste! E metterlo in pratica è più facile di quanto si possa immaginare. Se siete interessati a scoprire come costruire un condizionatore fai da te, dunque, non vi resta che proseguire con la lettura.

Aria condizionata fatta in casa

Per creare un condizionatore fai da te in grado di refrigerare l’ambiente domestico abbiamo bisogno solamente di quattro cose: un ventilatore; una scatola in polistirolo con il coperchio; due bottiglie d’acqua e il tubo di un’aspirapolvere. Per prima cosa, è necessario realizzare due buchi dal diametro dell’estremità del tubo dell’aspirapolvere sui due lati opposti del coperchio della scatola, nel senso della lunghezza. Dopodiché, tagliamo il tubo in due parti uguali.

A questo punto, procediamo tagliando i colli delle due bottiglie, ed eseguiamo su ognuno di essi due piccoli fori sui due lati opposti, a pochi centimetri di distanza dal taglio precedentemente effettuato. Ora, non ci resta che attaccare la parte più stretta dei due colli di bottiglia a una delle due estremità di entrambe le parti del tubo fissandole con del nastro adesivo.

Le altre due estremità rimanenti, invece, dovranno essere incastrate negli appositi fori realizzati sul coperchio della scatola in polistirolo. Infine, con delle fascette da elettricista, leghiamo i colli delle due bottiglie al ventilatore, una sulla grata anteriore e una su quella posteriore.

Rinfrescare la casa con una minima spesa

Dopo aver costruito il nostro condizionatore fai da te, non resta che farlo funzionare, e il modo migliore per far sì che ciò accada è appellarsi all’utilizzo del ghiaccio. Basta riempire la scatola di polistirolo di ghiaccio, appunto, e chiuderla con il coperchio. In questo modo, quando si accende il ventilatore il freddo sale attraverso i tubi, mentre le ventole dell’apparecchio fanno sì che esso si propaghi per tutta la stanza.

In questo modo, con una spesa irrisoria e con l’utilizzo di strumenti di facile reperibilità, abbiamo risolto due dei problemi più ricorrenti del periodo in cui l’alta temperatura la fa da padrona: il caldo e l’aumento della bolletta della corrente elettrica causato dell’utilizzo del condizionatore tradizionale.