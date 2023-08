Niente più vincolo territoriale. Con la designazione di Doveri, Gianluca Rocchi apre una nuova porta al mondo arbitrale della Serie A.

La seconda giornata di Serie A vedrà in campo la Roma in trasferta a Verona contro l’Hellas. La gara verrà condotta dal signor Daniele Doveri di Roma, che per la prima volta potrà arbitrare la squadra della sua città. Con questa designazione il numero uno dell’AIA Gianluca Rocchi ha messo fine forse una volta per tutte al vincolo territoriale per gli arbitri. Doveri ha commentato: “Sono felice di poter arbitrare la Roma, una soddisfazione personale e per tutto il movimento“.

Verona-Roma, arbitra il romano Doveri: “Svolta storica”

Il 26 agosto alle ore 20.45 sarà Daniele Doveri ad arbitre la gara valevole per la seconda giornata di serie A, Verona-Roma. Al Bentegodi si fa la storia: per la prima volta un arbitro romano dirigerà i giallorossi, della sezione di Roma 1. Una notizia che ha già fatto molto discutere, ma Gianluca Rocchi – designatore AIA – con il suo gesto ha voluto eliminare quel vincolo territoriale che aveva impedito fino ad oggi di arbitrare le squadre della propria sezione.

Svolta che lo stesso Doveri ha commentato con grande fierezza: “Sono felice di poter arbitrare la Roma, una soddisfazione personale e per tutto il movimento” ha detto a Sky Sport, dicendosi volenteroso di arbitrare anche la Lazio. Una soddisfazione per il romano ma anche un tassello importante in generale per “superare questi pregiudizi legati alla territorialità e alla città di residenza“.

La regola per la quale un arbitro non poteva dirigere la squadra della città dove abita e lavora è stata definitivamente, pare, eliminata, anche se ormai da anni era più una regola non scritta. Lo si evitava, in fin dei conti, anche per proteggere il direttore di gara dall’ira dei tifosi e dalle eccessive polemiche – che in caso di errori piombano inesorabili -.

Daniele Doveri arbitra la Roma: stop al vincolo

Tra le tante innovazioni portate nel mondo arbitrale italiano – sempre all’avanguardia – Gianluca Rocchi ha voluto portatore anche quella dell’eliminazione del vincolo territoriale per i direttori di gara. Di Volterra (Toscana, Pisa), ma cresciuto professionalmente a Roma, Doveri è uno dei migliori fischietti azzurri e appartiene alla sezione di Roma Ovest. Rocchi lo aveva preannunciato lo scorso anno, e questa potrebbe essere solo la prima di una serie di scelte che andrebbero nella direzione di non guardare più la città degli arbitri al momento delle designazioni.

L’anno scorso già Sozza di Seregno aveva arbitrato l’Inter, ma anche Marinelli – di Tivoli – arbitrerà la Lazio contro il Genoa. Doveri in passato aveva affermato che arbitrare Lazio e Roma sarebbe stato un vero salto culturale.

In passato il vincolo geografico, che non riguardava nemmeno negli anni precedenti la città di origine ma la sezione di appartenenza – il posto in cui si vive – era già stato eliminato ma si trattava comunque di una regola non scritta che i designatori rispettavano.