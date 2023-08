Rubiales si è dimesso dopo il bacio alla calciatrice Jenni Hermoso

Il presidente della Federcalcio Luis Rubiales si è dimesso dal suo incarico dopo lo scandalo del bacio non consenziente dato alla calciatrice Jenni Hermoso.

Dopo la vittoria della Spagna è stato tanto l’entusiasmo delle Furie Rosse, che hanno portato a casa uno spettacolare risultato di 1-0 contro le inglesi, aggiudicandosi i Mondiali di calcio femminile. Un momento di grande gioia che però ha fatto nascere una polemica enorme che ha coinvolto addirittura la Fifa per valutare l’operato di Rubiales. Il presidente della Federcalcio ha baciato la Hermoso in bocca durante i festeggiamenti e lei ha fatto i suoi passi denunciando il gesto, nel frattempo tutti nell’ambiente hanno chiesto le dimissioni del presidente federale.

Rubiales si è dimesso

La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Luis Rubiales, in seguito alla vicenda che lo ha visto coinvolto insieme alla calciatrice spagnola Jennifer Hermoso (chiamata più spesso Jenni). Il gesto che ha compiuto sul palco della premiazione dopo che la Nazionale spagnola ha vinto i Mondiali di calcio femminile contro l’Inghilterra, ha creato scalpore, insieme ad altri gesti inopportuni che lo hanno visto protagonista.

Inizialmente ha diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni, lo ha fatto invece il presidente della Federcalcio, finito sotto i riflettori per un qualcosa che non dovrebbe mai verificarsi in ambito sportivo, non conta quanto importante sia la vittoria.

Così, quando si è avvicinato a Jenni Hermoso, grande protagonista del match, ha pensato bene di baciarla in bocca in un gesto improvviso che ha lasciato lei per prima senza parole. Poi è scoppiato lo scandalo e tanti chiedevano le dimissioni di Rubiales. Lui ha chiesto addirittura l’intervento della Fifa ma proprio questa ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla questione.

C’è da dire che il numero uno di Federcalcio ha firmato anche un altro gesto inopportuno, ha infatti alzato la calciatrice Athenea del Castillo in un gesto di esultazione, afferrandola per le cosce. Anche questa cosa chiaramente era da evitare e lo stesso Rubiales ha chiesto scusa pubblicamente ma non è bastato.

Oggi ha reso pubbliche le sue dimissioni, comunicando la decisione ai collaboratori poche ore fa. Venerdì ci sarà l’ufficialità. La Fifa però, massima autorità calcistica internazionale, vuole andare a fondo a questo comportamento e le verifiche non si fermeranno con la decisione di Rubiales.

Per il bacio alla bocca di domenica scorsa si è scatenata una bufera mediatica perché l’episodio potrebbe costituire delle violazioni molto gravi degli articoli 13.1 e 13.2 del Codice Disciplinare della Fifa, che in una nota ha condannato il gesto e ha ribadito l’impegno nel far rispettare l’integrità di tutte le persone.

Quello che a questo punto possiamo definire come l’ex numero 1 di Federcalcio, è indagato anche in Spagna dove il Comitato Etico della Federazione ha convocato un’assemblea straordinaria e si parlava di un periodo di sospensione. Prima ancora della decisione di dimettersi, Rubiales aveva parlato di coscienza a posto poi però ha cambiato strada, forse ascoltando il malcontento dei politici e dell’opinione pubblica.

Hermoso contro Rubiales

In un primo momento ha preferito non intervenire ma si sapeva bene che il bacio non era consenziente e lei non sapeva nulla dell’iniziativa. Di fatto non ha nemmeno avuto il tempo di reagire, ma passato l’entusiasmo per la vittoria, Jenni Hermoso ha deciso di dire la sua rompendo il silenzio su questo fatto molto grave.

“Questi atti non devono rimanere impuniti, chiedo delle sanzioni per Rubiales. Con il mio sindacato stiamo lavorando affinché episodi come questo non rimangano impuniti, vengano sanzionati e vengano adottate le misure opportune. Abbiamo il diritto di essere tutelate” ha detto ai giornalisti.

La calciatrice spagnola ha chiesto al Consiglio Superiore dello Sport di intervenire contro un comportamento che ha violato la dignità della donna.

Le sue dichiarazioni in merito a un fatto che l’ha vista, suo malgrado, protagonista, sono giunte negli stessi momenti in cui circolava sul web il video del tocco che il ct Jorge Vilda ha fatto al seno della sua collaboratrice. Quasi una conferma delle parole della Hermoso, che chiede rispetto per lei e per le giocatrici di calcio femminile.

Jenni Hermoso ha incontrato pareri favorevoli anche dalla Lega calcio femminile, che ha chiesto le dimissioni di Rubiales diffondendo una nota in cui condanna il gesto. Chiariamo che se anche non si fosse dimesso, rischiava fino a 15 anni di squalifica poiché la centrocampista di Madrid ha sporto denuncia.