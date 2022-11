Argentina-Messico, sfida già decisiva per Leo Messi

Dopo la grande delusione per la sconfitta contro l’Arabia Saudita l’Argentina di Leo Messi è pronta a tornare in campo, di fronte troverà un Messico che proverà a chiudersi per poi ripartire con la qualità dei propri esterni offensivi.

L’Argentina è ultima nel girone a zero punti, ai ragazzi di Scaloni serve assolutamente una vittoria per continuare il proprio cammino ed evitare quella che sarebbe una clamorosa eliminazione.



Dopo la clamorosa sconfitta nel match contro l’Arabia Saudita il ct Scaloni dovrebbe operare diversi cambi rispetto agli undici che hanno disputato il match d’esordio contro gli arabi.

Molina è a rischio panchina cosi come Tagliafico, probabile una maglia da titolare per Acuna e Montiel.



Nell’ultima sfida la nazionale argentina sfiderà la Polonia in un match che potrebbe essere decisivo per il futuro di Messi e compagni all’interno di questo mondiale.

Il Messico viene dal buon pareggio ottenuto contro la Polonia ma oggi vuole fermare l‘Albiceleste e giocarsi le proprie chance in un girone dove l’Arabia Saudita è a sorpresa in testa alla classifica.

Il più atteso è ovviamente l’attaccante del Napoli Hirving Lozano.



Argentina con il 4-2-3-1, panchina per Papu Gomez

Dovrebbero esserci alcune novità di formazione nell’Argentina che deve assolutamente vincere e convincere dopo le polemiche dell’ultima settimana.

Scaloni rinuncia all’imprevedibilità di Alejandro Gomez, al suo posto dovrebbe agire Mac Allister insieme a Messi e Di Maria a supporto di Lautaro Martinez.



Tra i pali c’è Martinez, in difesa Montiel, L. Martinez, Otamendi e Acuna.

De Paul ed Enzo Fernandez in cabina di regia con Paredes che si accomoda in panchina.

Davanti Di Maria, Messi e Mac Allister giocheranno a supporto dell’unica punta Lautaro Martinez.

Messico con il 4-3-3, Lozano titolare

Non dovrebbero esserci invece novità per Martino che ripartirà dal buon secondo tempo giocato contro la Polonia.

Il Messico si affiderà al capitano Ochoa che all’esordio ha parato un calcio di rigore a Robert Lewandowski salvando il risultato.

Martino schiera Ochoa tra i pali, davanti a lui Sanchez, Montes, Moreno e Gallardo.

Herrera, E. Alvarez e Chavez a centrocampo con le qualità di Vega e Lozano alle spalle di Martin.

La partita sarà trasmessa alle 20 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai e in streaming tramite l’app RaiPlay.