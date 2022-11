Bonus famiglia, come richiedere 5000 euro per ogni figlio: a chi spetta l’incentivo

5000 euro per ogni figlio? Non è uno scherzo, perché si parla del nuovo bonus famiglia solo per questa categoria di persone.

Una dote per le giovani coppie che decidono di intraprendere un percorso insieme, nella costruzione di una famiglia con dei figli. La vita autonoma oggi può essere molto difficile da realizzare, per questo motivo il Governo ha deciso di arrivare in aiuto delle coppie e dare loro alcuni incentivi per abbandonare la vita con i genitori e poter iniziare quella nuova autonoma. Inutile girarci intorno, sembra proprio che poter vivere in autonomia e con il proprio partner oggi sia impossibile, così come poter avere dei bambini. Sappiamo tutti quali sono i costi di affitti, acquisti alloggi, spesa e ovviamente tutto ciò che concerne il mantenimento di un bambino.

Si parla anche di un bonus 5.000 euro per ogni figlio che possono richiedere queste categorie di coppie e potrebbe far cambiare idea a moltissime persone. Facciamo chiarezza?

Aiuto per le giovani coppie: che cos’è?

Il Governo Meloni ha deciso di intraprendere alcune misure che possano essere d’aiuto per ogni singolo cittadino. Si parla anche dei giovani che vogliono vivere insieme ed è importante che ci sia un supporto da parte delle Istituzioni.

Il progetto aperto è quello che prevede l’assegnazione la dote a coppie under 40 che decidono di stare insieme e di andare a vivere insieme, per la creazione del proprio nucleo familiare. Non è tutto, queste famiglie si andranno a completare con l’arrivo dei figli e con un bonus che potrà essere loro di grandissimo aiuto.

Bonus 5000 euro per ogni figlio: requisiti e chi può richiederlo

Il progetto di cui sopra si chiama Dote Finanziaria ed è a disposizione delle coppie che sono residenti a Trento. Le coppie dovranno essere under 40 e nel concreto avranno un sostegno economico per lasciare la famiglia di origine e avere la possibilità di crearsene una personale.

Il prestito è di 30.000 anni per cinque anni, a rate mensili di 500 euro per ogni mese a cui aggiungeranno gli interessi. Non solo, è prevista anche una tantum pari a 15.000 euro alla nascita del primogenito che dovrà avvenire entro cinque anni dalla rateizzazione del prestito.

Ad aggiungersi un altro pezzo del puzzle, dal 2023 tutti coloro che avranno due figli o più, potranno beneficiare di un bonus da 5.000 euro. È un modo intelligente per aiutare e supportare tutte le famiglie che desiderano più figli e rinunciano viste le poche possibilità. Per ottenerlo è necessario rivolgersi direttamente al comune di Trento o leggere l’informativa sul sito web ufficiale.

Ricapitolando: tutte le coppie che vogliono crearsi una propria famiglia e abitano a Trento, possono richiedere una serie di importanti aiuti. Il primo tratta di un prestito e poi c’è un bonus che verrà erogato dal secondo figlio in poi.