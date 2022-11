Metti 1 foglia di alloro nell’aspirapolvere, l’antico rimedio delle nonne

Secondo un rimedio casalingo delle nostre nonne, utilizzare dell’alloro nella nostra aspirapolvere è molto utile: il motivo vi sorprenderà.



Ci sono alcune piante aromatiche se servono per rendere migliori i nostri piatti ma il loro uso può essere utile anche al di fuori della funzione alimentare, come il caso dell’alloro che ha molte proprietà.

La sua simbologia è molto forte in quanto indica la pace e la saggezza e per questo motivo quando qualcuno si laurea sul suo capo viene apposta una corona di alloro, per indicarne questo significato.

Alloro: ecco perché bisogna metterlo nell’aspirapolvere

Inoltre, grazie alle sue proprietà è un ammolliente naturale e spesso viene usato come ammorbidente nelle lavatrici oltre che dal suo infuso con l’aggiunta di succo di limone si crea il canarino.

Questa non è altro che una bevanda digestiva che aiuta a levare la pesantezza dallo stomaco oltre che essere un toccasana per tutto il nostro corpo che ne beneficerà delle sue proprietà.

Ma secondo un antico consiglio tramandato dalle nostre nonne, l’alloro può essere utile anche per le nostre pulizie domestiche e nella fattispecie quando passiamo l’aspirapolvere nella nostra casa.

Infatti, secondo questo metodo, l’aria diventerebbe più respirabile e più profumata inserendo delle foglie all’interno del nostro elettrodomestico grazie allo sprigionamento dai condotti di areazione dello strumento.

Per farlo bisogna prendere 8-9 foglie di alloro e spezzettarle direttamente dentro al sacchetto dell’aspirapolvere, così una volta che passeremo il nostro elettrodomestico nelle varie stanze della nostra casa, si sentirà il suo tipico odore.

Questo, renderà, minuto dopo minuto, salubre l’aria in quanto l’alloro assorbirà i cattivi odori e l’umidità oltre che a rendere respirabile e profumata l’aria intorno a noi, facendo anche bene al nostro corpo.

Questo metodo non è conosciuto da tutti, in quanto si pensa che inserendo dell’alloro nell’aspirapolvere potrebbero crearsi dei problemi che potrebbero danneggiare il nostro apparecchio.

Il consiglio delle nonne

Ma non c’è nessun problema, dato che questa pianta viene inserita nel sacchetto e non direttamente nell’aspirapolvere e quindi non c’è alcun pericolo che i pezzettini di foglia possano creare danno all’elettrodomestico.

L’alloro da sempre è un alleato perfetto per le faccende di casa e può essere utilizzato in tanti modi, ma questa è una delle migliori in quanto può essere un perfetto sostituto ai profumi d’ambiente, candele e incensi.

Molte volte, la fiamma di questi tende a rendere l’aria meno salubre, dovuta alla combustione dell’incenso o della candela stessa e a lasciare quel tipico odore di bruciato che a volte si sente una volta spenti.

Diversamente, mettendo dell’alloro nel sacchetto dell’aspirapolvere, grazie all’azione dell’apparecchio, le sue sostanze e il suo profumo si sprigionerà in tutti gli ambienti della nostra casa.

Il profumo, rimarrà per molto tempo all’interno della nostra abitazione e avremo non solo pulito le nostre stanze ma le avremo anche profumate senza spendere tantissimi soldi, dato che l’alloro si trova in commercio a pochi euro, sia in foglie che come pianta intera.

Non vi resta che provare questo antico metodo per rendere profumata e pulita la vostra casa in modo naturale.