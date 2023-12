L’omicidio di Sara Ruschi, 35 anni, e della madre, Brunetta Ridolfi, 76, nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi ad Arezzo.

La corte d’assise di Arezzo ha condannato all’ergastolo Jawad Hicham, il 38enne marocchino, accusato di aver ucciso a coltellate la compagna Sara Ruschi, 35 anni e la madre di lei, Brunetta Ridolfi, 76. Il duplice omicidio avvenne nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi nell’appartamento della coppia ad Arezzo, in via San Lorentino. Il pubblico ministero Marco Dioni aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato.

Quella notte, Jawad Hicham aveva colpito a morte la moglie e la suocera sotto gli occhi del figlio 16enne. Poi, ancora insanguinato, è sceso in strada e da una cabina telefonica ha allertato i soccorsi, gridando “Le ho ammazzate, le ho ammazzate”. Quando i sanitari del 118 sono arrivati al palazzo al civico 4, per le due donne non c’era ormai più nulla da fare. Il figlio 16enne di Sara ha assistito alla mattanza, ha provato a strappare sua madre alla morte, tamponando la grossa ferita all’addome con un asciugamano e poi tentando un massaggio cardiaco, ma la 35enne sarebbe morta dopo due ore in ospedale.