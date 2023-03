Arance, occhio a questa varietà: piena di pesticidi | Quali evitare al supermercato

Una varietà particolare di arance è piena di pesticidi e non dovrebbero essere mai acquistate al supermercato. Attenzione a questi importanti fattori.

Le arance sono un agrume che rimanda alla tradizione del Made in Italy, succose e ricche di Vitamina C. Un concentrato puro di benessere e bontà, con la loro polpa usata anche come ingrediente per dolci – confetture e insalate. Non solo, anche la buccia è un ottimo prodotto da riutilizzare per la creazione di piatti golosi oppure come profumatori naturali per l’ambiente. Tuttavia, bisogna fare attenzione a quelle piene di pesticidi: questa varietà non dovrebbe mai essere acquistata.

Arance con pesticidi, quali sono i fattori determinanti?

L’arancia è l’agrume che non manca mai nelle tavole degli italiani, per la spremuta del mattino oppure per mangiare un frutto veloce come spezza fame a metà giornata. Come accennato, questo è un frutto che si presta facilmente alla preparazione delle marmellate o dei dolci tradizionali fatti in casa.

Inoltre è ottimo come ingrediente da aggiungere alle insalate, per donare quel gusto particolare ad un antipasto particolare.

Inutile affermare che sarebbe preferibile acquistare solo prodotti biologici, dal contadino locale di fiducia. Tuttavia, non sempre è possibile ed è per questo che gli esperti invitano i consumatori a leggere le etichette.

Ci sono delle arance trattate dopo il raccolto, così che la buccia sia più lucida e il gusto più buono con una conservazione lunga nel tempo. Cere e pesticidi sono quindi usati in questo tipo di coltivazioni aggiungendo additivi e conservanti specifici.

Oltre ai pesticidi, possono essere usati anche i fungicidi. Il Regolamento europeo ammette l’uso di alcuni conservanti – pesticidi e fungicidi.

È importante che non superino mai le quantità come da legge vigente. Si tratta quindi di additivi autorizzati al fine che l’arancia abbia una vita più lunga e si conservi nel tempo.

Allarme per questa varietà di agrumi

In Francia è stato lanciato un allarme che interessa in parte anche l’Italia. Come riportano le maggiori testate nazionali, sembra che una marca di arance sia stata ritirata per una quantità di pesticidi non consentiti.

Sono provenienti dalla Tunisia e contengono un pesticida che non è autorizzato dall’Unione Europa di nome Clorpirifos.

Le classiche buste in retina da 2 Kg o sfuse sono state tolte dal commercio al momento, così che si possano svolgere ulteriori test. Il contenuto chimico non è consentito, tanto che ne è stato vietato uso e acquisto.

Si possono trovare anche in Italia? La distribuzione dalla Francia – sempre secondo quanto riportato sulle testate nazionali – non è stata autorizzata e nei supermercati non sono presenti.

Ovviamente, dovesse mai accadere il contrario verrebbero comunque tolte dal commercio nell’immediato.

Il consiglio è quindi quello di leggere le etichette, provenienza e tutto ciò che questo agrume contenga. Meglio ancora acquistare solo prodotti biologici, così da essere certi della provenienza e del trattamento post raccolta.