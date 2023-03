Notte degli Oscar 2023: dove vederli in diretta

Manca pochissimo alla notte degli Oscar 2023. Tutto pronto per la 95esima edizione degli Academy Awards: dove vederla in diretta.

Ultimi preparativi a Los Angeles per la 95esima edizione degli Academy Awards. Domani l’attesissima cerimonia di premiazione degli Oscar, a partire dalle 23:00 (ora italiana). Ecco dove vedere la diretta: dai pre-show al red carpet.

Oscar 2023: domenica 12 marzo la premiazione

Countdown ormai quasi terminato. Domani, domenica 12 marzo, gli occhi del mondo saranno sul Dolby Theatre di Los Angeles per il festival del cinema più atteso: la notte degli Oscar. Un evento di moda, d’arte, pieno di star e celebrità. Con le stelle del cinema attese nella città degli angeli per la 95esima volta nella storia.

Difficile sarà probabilmente tenere testa allo scorso anno, in quanto a colpi di scena, quando Chris Rock venne schiaffeggiato in pubblico da Will Smith. Quale sarà l’evento topico degli Awards di quest’anno è impossibile al momento saperlo, non rimane dunque che munirsi di caffè – per gli appassionati – e seguire la lunga, lunghissima, diretta da LA.

Il pre-show, una vera passerella di moda con l’iconico red carpet, lascerà spazio ad artisti e ospiti internazionali, insieme agli attesissimi attori che si concederanno come di consueto agli scatti dei fotografi e alle domande dei giornalisti. Poi il via con la cerimonia, anche questa interminabile e con le categorie principali a conclusione dell’evento.

Compito arduo, arrivare a fine show per i cinefili d’oltre oceano, che dovranno aspettare fino alle 4 – e forse oltre – del mattino per scoprire a chi andranno le statuette più prestigiose. Nel mezzo esibizioni, musica, arte e tanto intrattenimento, con Jimmy Kimmel come host per la terza volta dopo il 2017 e il 2018.

Oscar 2023: dove vedere la cerimonia in diretta

Non sembrano esserci particolari scossoni in termine di qualità quest’anno, con i film in cima alla lista delle candidature come Everything Everywhere All at Once – a quota 11 – segue il film ispirato al romanzo di Eric Maria Remarque Niente di nuovo sul fronte occidentale, con 9 e Spiriti dell’isola di Martin McDonagh. The Whale probabilmente consegnerà – a meno di colpi di scena – l’oscar come miglior attore, The Fabelmans è in lizza per la vittoria – con Michelle Williams che punterà alla statuetta come miglior attrice protagonista.

Curiosità anche per Top Gun (candidato a miglior film per un totale di 5 nomination) e Tom Cruise, che a detta dello stesso Spielberg avrebbe “Salvato la c**** di Hollywood” con il suo film.

Una notte da seguire, con un po’ di fatica, anche dall’Italia. In chiaro sarà possibile assistere a tutta la diretta sul canale Tv8, mentre per gli abbonati a Sky la diretta andrà in onda su Sky Cinema Oscar al canale 303 – o in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.