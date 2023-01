Applica questo, le formiche lo odiano: non vedrai le vedrai più in casa o giardino

Applicando questo prodotto dirai addio alla colonia di formiche in casa e in giardino. Ecco cosa bisogna utilizzare.

Nelle nostre case spesso troviamo degli ospiti indesiderati che tendono a rompere l’armonia del nostro benessere e della pulizia delle nostre abitazioni in quanto si insidiano nei posti meno impensabili.

Stiamo parlando degli insetti, che si presentano negli angoli più insidiosi e che tendono a farci visita per via di procacciarsi qualche briciola di cibo e quindi è importante che tutto sia pulito.

Formiche: ecco come allontanarle dalle nostre case e dai nostri giardini

Ma spesso, questo non ha a che fare con l’igiene nelle nostre case, in quanto alcuni insetti riescono a passare attraverso fessure del muro e a penetrare nelle nostre abitazioni senza che ce ne accorgiamo.

Tra gli insetti più diffusi ci sono le formiche, che riescono ad entrare nella nostra casa da piccolissimi ingressi o anche dal terreno delle nostre piante e ci possiamo ritrovare una vera e propria colonia.

Le formiche, non fanno altro che prendere residui di cibi e portarle al formicaio o al loro nido per far si che abbiano la scorta giusta per la stagione invernale in modo da poter vivere a lungo.

Sebbene la loro presenza sia innocua rispetto ad altri insetti, è sinonimo di poca igiene e quindi si evita in tutti i modi che si possa creare una colonia di formica nelle proprie case e possiamo allontanarle con un metodo efficace.

In commercio ci sono tantissimi prodotti che fanno da repellente ma questi possono provocare allergie e problemi anche agli essere umani ma non tutti sanno che unendo due ingredienti le formiche possono uscire dalle nostre case.

Questo perché, attratte da un cibo molto goloso si ritroveranno a scambiarlo con un altro che andremo ad aggiungere che a loro non è per niente gradito e prima di riavvicinarsi ci penseranno due volte.

Il repellente naturale

Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, che è utilissimo per tantissimi scopi a livello casalingo ma che non è apprezzato dagli insetti in quanto può provocare loro problemi per via del suo odore e del suo gusto.

Per far si che le formiche vadano via dalle nostre case e dai nostri giardini basta inserire un cucchiaio di bicarbonato ed uno di zucchero all’interno di un bicchiere e mescolare il tutto finché i due ingredienti non si confondono.

Dopo, basterà applicare la polvere ottenuta sul terreno o negli angoli delle nostre case e vedremo come le formiche saranno scomparse dalle nostre abitazioni dopo che saranno state ingannate.

Infatti, le formiche, golose di zucchero verranno attratte da questa polvere ma poi si ritroveranno davanti al bicarbonato e si allontaneranno subito per evitare questo ingrediente da loro poco amato.

Con pochissimi soldi, avremo realizzato un repellente naturale e tutti quanti potremo vivere in armonia nella nostra casa senza paura di avere una colonia di formiche che ci fa visita per procacciarsi del cibo.

Le formiche, a modo loro, possono anche risultare degli insetti simpatici e laboriosi ma di certo non carini da avere in casa come animale domestico.