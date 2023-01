Oggi è l’ultimo giorno per le iscrizioni a scuola online

Oggi è l’ultimo giorno per iscrivere i bambini ed i ragazzi a scuola. Si chiudono, infatti, oggi alle ore 20, i termini per le iscrizioni online a tutte le scuole statali di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori.

Si sono aperte subito dopo la pausa per le vacanze di Natale e sono durate sino ad oggi. Ragazzi e genitori hanno avuto modo di scegliere la scuola per il prossimo anno scolastico. Vediamo insieme come è andata.

Scuola: iscrizioni alla fine

Potremmo dire che già si è, in parte, ai blocchi di partenza per il prossimo anno scolastico 2023 – 2024. Si chiudono, infatti, oggi, i termini di iscrizione per le scuole statali di ogni ordine e grado per tutti i bambini, ragazzi e giovani, dalle scuole elementari alle superiori, passando anche per le medie.

La modalità di iscrizione online era partita lo scorso 9 gennaio e si concluderà stasera alle ore 20. Tutto online e non più cartaceo presso le segreterie scolastiche, come si faceva tanti anni fa. Tutto più veloce, più smart e da fare comodamente a casa, quando siamo in comodità.

Come fare per potersi iscrivere? C’è chi ancora è in ritardo o non ha ancora scelto il percorso di studi che i propri figli dovranno frequentare. Nessun problema: come dicevamo, c’è di tempo fino alle ore 20 di questa sera, prima che la piattaforma online sia definitivamente chiusa.

Per attuare e completare il processo di iscrizione a scuola all’anno scolastico 2023 – 2024, basta andare sul portale dedicato messo a disposizione dal Ministero dell’istruzione e del merito (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/).

Ci sono alcune particolarità che è bene conoscere come, ad esempio, che i genitori dei ragazzi che devono iscriversi al primo anno della scuola secondaria di I° grado, potranno indicare fino a 3 preferenze tra gli istituti.

Per chi è ancora più smart, a disposizione delle famiglie c’è anche l’app “Scuola in chiaro” che dà la possibilità a tutti i genitori di dare uno sguardo, quanto più ampio possibile, di tutti gli istituti scolastici presenti sul proprio territorio, e dare anche uno sguardo più approfondito alle singole offerte formative di ogni scuola.

Ecco come ci si iscrive

Come si fa ad iscriversi? Niente di più semplice. Oltre ad accedere al portale del Ministero dell’istruzione (indicato in precedenza), bisogna anche essere in possesso di un account SPID o della Carta d’identità Elettronica. Successivamente, si entra nel portare e si va a cliccare sulla sezione “Nuova domanda”.

Da lì, poi, compilare tutta la modulistica inserendo i dati dell’alunno che intende iscriversi a quella determinata scuola, quelli della sua famiglia e, in ultimo, anche i dati della scuola alla quale si intende inoltrare richiesta di iscrizione. La procedura è identica sia per le elementari, che per le medie che per le superiori, con qualche semplice variazione solo nelle voci interne.

Una volta compilata ed inoltrata alla scuola desiderata, a quest’ultima giungerà e sarà la stessa scuola a confermare l’iscrizione o, in mancanza di posti disponibile presso la sua struttura, a rimandare indietro alla famiglia la domanda, in modo che l’alunno possa iscriversi ad un altro istituto.

Per i genitori, sarà possibile monitorare la domanda sempre ed in qualunque momento attraverso il portale. Come dicevamo, c’è di tempo fino alle ore 20 di questa sera.