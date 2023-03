Prepara questa naturale maschera antietà, le rughe spariranno con 2 ingredienti

Maschera antietà naturale al 100%: con questo rimedio, le rughe spariranno in pochissimo tempo. Per realizzarla ti occorrono due ingredienti. Preparati a rimanere senza parole per il risultato.

Vuoi avere una pelle levigata come quella di un bambino? Allora questa maschera naturale antietà ti servirà per realizzare il tuo intento. Ecco come sbarazzarti delle rughe grazie a due soli ingredienti.

Come sbarazzarsi delle rughe in maniera naturale

Guardarsi allo specchio e vedere il viso cambiare è un trauma per tutti. L’insorgere delle rughe sulla pelle, che fino a poco tempo prima appariva liscia e levigata come quella di un bambino, ci mette di fronte a un problema irrisolvibile: il tempo che scorre rapido.

Se anche tu sei nel team di coloro che tentano di mantenersi giovani il più a lungo possibile seguendo una dieta equilibrata, facendo attività fisica e avendo cura anche della pelle grazie ad una cura della pelle corretta, allora sei sicuramente già un passo in avanti.

Oggi vogliamo parlarti proprio della pelle. Se sei alla ricerca di una ricetta naturale per ringiovanire il tuo viso, ecco come puoi creare una maschera antietà che ti lascerà senza parole per i risultati che è in grado di offrirti. Per realizzarla ti occorrono due ingredienti soltanto.

Maschera naturale antietà con due ingredienti

Se anche tu vuoi prenderti cura della tua pelle in maniera naturale, allora continua a leggere questo articolo. Nel nostro contributo, ti indicheremo come sbarazzarti delle rughe in pochissimo tempo e con risultati davvero sorprendenti.

Svelato finalmente il segreto delle donne mature con la pelle di ragazzine: servono due ingredienti soltanto per ringiovanire l’epidermide. Pronta a rimanere sbalordita? Allora iniziamo a realizzare immediatamente la ricetta che ti cambierà la vita…e la pelle!

Ti diciamo per prima cosa che questa maschera che andrai a creare va bene per tutti i tipi di pelle, soprattutto per quelle grasse e a tendenza acneica. Due gli ingredienti magici che ti serviranno: i semi di lino e l’acqua.

I semi di lino sono davvero efficaci per combattere le rughe che si presentano sia sul viso che sul collo. Per far sì che la maschera anti età abbia effetto, dovrai applicarla con costanza due volte al giorno per almeno 12 giorni.

Il lino, che appartiene alla famiglia delle Linaceae, si caratterizza per delle fibre tessili per i suoi semi oleosi particolarmente nutrienti. Questi ultimi sono una fonte naturale di vitamina E, potassio, magnesio e acidi grassi Omega 3, tutti elementi che aiutano il corpo e la pelle a rigenerarsi.

Non è un caso che i semi di lino sono consigliati anche nell’alimentazione. I nutrizionisti per esempio li introducono in un piano alimentare equilibrato dato che alcune ricerche hanno dimostrato che consumarne una manciata al giorno aiuta per esempio a regolare la pressione sanguigna oltre che a prevenire l’insorgenza di patologie cerebrovascolari.

I semi di lino hanno anche delle proprietà disintossicanti e lenitive. Ricchi di fitoestrogeni, essi sono un contributo importante per la salute della pelle, in grado di ridurre i segni del tempo che si presentano sul viso.

Gli estrogeni giocano un ruolo importante perché vanno ad aumentare la produzione di collagene che riduce le rughe e consente alla pelle di rimanere giovane e morbida come quella di un neonato.

Grazie alla maschera ai semi di lino, avrai il viso di una ragazzina. Ecco come realizzare questa ricetta antietà naturale al 100%. Procurati innanzitutto dei semi di lino interi che dovrai andare a macinare personalmente ogni tre giorni (a seconda poi della quantità che intenderai utilizzare).

E’ importante la macina individuale dato che per avere un effetto garantito, i semi di lino devono essere sempre freschi. Per macinarli puoi utilizzare un mortaio o una pressa da cucina.

Ricordati di conservare il tuo ingrediente magico in un luogo fresco, buio e asciutto, lontano da ogni fonte di calore. Pronta a metterti all’opera? Allora partiamo! In una ciotola aggiungi un cucchiaio di semi di lino e riempila poi con 85 ml di acqua calda. Mescola il tutto e copri la ciotola con uno strofinaccio e lascia il tutto in disparte fino a tarda sera.

Per la tua skincare, andrai ad utilizzare soltanto l’acqua che avrà assorbito nel frattempo tutte le proprietà curative dei semi di lino. La tua maschera è pronta. Come puoi vedere, in pochi minuti si può realizzare qualcosa di incredibile per la tua pelle che non potrà fare altro che ringraziarti.

Gli esperti consigliano di preparare questa maschera al mattino ed utilizzarla la sera prima di andare a dormire o quando ci si sveglia. La dovrai applicare sul viso e sul collo grazie all’aiuto di un batuffolo di cotone.

Evita, fai attenzione in questo, il contatto diretto con gli occhi. Una volta che l’acqua si sarà asciugata sulla tua pelle, ripeti ancora una volta l’operazione per almeno 5 volte. Dopo aver fatto la quinta applicazione, idrata il viso con un po’ di crema idratante ed evita di truccarti: lascia che la pelle respiri e che i pori si disostruiscano.

Tanti gli effetti positivi di questa maschera per il viso. I semi di lino sono in grado di idratare la pelle, esfoliare l’epidermide, ridurre visibilmente le rughe e prevenire la comparsa dell’acne.

Hai visto come due soli ingredienti, semi di lino e acqua, che si possono tra l’altro procurare facilmente, sono in grado di realizzare una maschera antietà dagli effetti straordinari? Tantissime le donne (e non solo) che la stanno provando. I risultati sono garantiti e straordinari.