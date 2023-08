Appendi due lattine di alluminio in una gruccia a lasciati stupire: cosa succede

Ti occorrerà una gruccia e due lattine per aumentare il tuo segnale tv. Di seguito ti spieghiamo come fare: provare per credere!

I rimedi casalinghi, molto spesso, riservano tante sorprese e spesso, sono più efficienti di altri. Scopriamo il metodo della gruccia e delle lattine.

Una gruccia e due lattine per il segnale tv

Sapevi che con una gruccia e due lattine puoi migliorare il segnale della tua televisione? Se non lo sapevi, continua a leggere e imparerai il metodo che potrebbe farti svoltare.

Il segnale televisivo potrebbe non prendere bene per svariati motivi. Il principale riguarda la distanza dalla torre di trasmissione. Infatti, se sei parecchio distante, il segnale potrebbe essere debole per via delle onde radio che si indeboliscono durante il percorso.

Un altro motivo è rappresentato da ostacoli di tipo fisico che possono essere edifici o elementi naturali che bloccano fisicamente il segnale. Anche le interferenze elettromagnetiche possono fare la loro parte. Un esempio è rappresentato da altri dispositivi elettronici, cavi elettrici o altro. Possono indebolire il segnale anche le condizioni meteo avverse ma anche le antenne danneggiate o posizionate male.

C’è da dire anche che, con il passaggio al digitale, il segnale televisivo è diventato più sensibile alle interferenze. Per migliorare la ricezione del segnale televisivo puoi imparare il rimedio casalingo che stiamo per spiegarti. Avrai un televisore con una qualità molto simile all’HD. Provare per credere.

Come fare

Bastano pochi oggetti di recupero per creare l’antenna fai da te. La prima cosa che ti servirà è una gruccia. Poi, quattro fascette da elettricista e due lattine. Le fascette dovranno essere posizionate sotto alla gruccia, dove c’è il cavallo. Al loro interno, dovranno essere inserite le due lattine.

Taglia l’eccesso delle fascette e assicurati che la prima lattina sia ben fissata. Poi, procedi fissando la seconda lattina al cavallo, servendoti delle fascette da elettricista.

Il prossimo oggetto che ti servirà è un cavo tv. Taglia la parte di plastica al fine di recuperarne l’anima interna in ferro. Aiutati con una pinza e inserisci nel ferro una vite a cui fisserai due pinze con una base in plastica che fonderai servendoti di un accendino.

Le due pinze dovranno essere attaccate alle linguette delle lattine. A questo punto, il cavo potrà essere inserito nell’uscita specifica del televisore. La stampella con le due lattine attaccate al cavo, dovrà essere messa piuttosto in alto. Per fissarla puoi usare un chiodo.

Appena accenderai la televisione, noterai un miglioramento notevole nella qualità delle immagini trasmesse. Migliorerà anche il suono percepito. Vedrai che la trasmissione preserverà la qualità originale. Qualsiasi interferenza verrà azzerata completamente. Questa tecnica vale soprattutto su quei vecchi televisori che non sono nati con le ultime tecnologie digitali.

Naturalmente, si tratta di un trucco che utilizzano solo i furbetti per poter captare anche più canali presenti nel loro abbonamento oppure ad una qualità migliore. Per questo, bisognerebbe prestare massima attenzione.