Anthurium, con questo liquido i fiori si moltiplicheranno nel giro di pochi giorni

Anthurium, ecco come far sì che sboccino tantissimi fiorellini. Con questo liquido, nel giro di pochi giorni, la tua pianta sarà un’esplosione di colori.

Vuoi vedere il tuo anthurium fiorire in pochi giorni? Allora avrai bisogno di questo liquido: solo così i fiori si moltiplicheranno in un battibaleno.

Anthurium, tutte le caratteristiche di questa pianta da interno

L’anthurium è una pianta bellissima da avere in casa. Anche se non sei un esperto in giardinaggio o se il pollice verde non ti appartiene, te ne potrai prendere cura in maniera davvero semplice solo seguendo alcune indicazioni.

Questa pianta conosciuta scientificamente come Anthurium Andreanum, è perfetta anche per gli interni. Con le giuste cure, può fiorire addirittura tutto l’anno. I suoi fiori colorati e le foglie cuoriformi o appuntite, donano eleganza e raffinatezza a ogni ambiente della tua casa.

Tra le specie più conosciute, ci sono per l’appunto l’Anthurium Andreanum e l’Anthurium Scherzerianum. La prima specie, si presenta con una infiorescenza straordinaria e presenta foglie vigorose e grandi dai colori molto accesi. Invece la seconda si presenta con fiori di un colore rosso arancio bellissimo e foglie coriacee.

Se anche tu hai un anthurium ma non hai ancora potuto assistere allo spettacolo straordinario della fioritura, è perché probabilmente non te ne stai prendendo cura nel modo giusto.

Sai che un solo ingrediente può salvare la tua pianta? Ecco che cosa ti serve affinché il tuo anthurium possa sbocciare nel giro di pochissimi giorni.

L’ingrediente segreto per una fioritura incredibile

La fioritura dell’anthurium si può verificare in qualsiasi periodo dell’anno, soprattutto se si donano a questa pianta le giuste cure. Non è detto però che tutti possano assistere allo spettacolo straordinario della fioritura.

E’ forse il tuo caso? Hai acquistato o ti è stata regalata una specie di anthurium che non caccia fiori? Probabilmente non la stai curando nel modo giusto. Ti sveliamo però un segreto. Continua a leggere questo contributo per scoprire quale ingrediente è necessario per avere tanti fiorellini nel giro di pochissimi giorni.

Abbiamo stuzzicato la tua curiosità? Allora ti sveliamo immediatamente il trucchetto per avere un anthurium pieno di fiori. Non avrai bisogno d’altro che di farina di avena. Sì, è proprio questo l’ingrediente magico che consentirà alla tua pianta di fiorire in un battibaleno.

L’avena è un fertilizzante naturale che aiuterà anche le piante più ostinate a riempirsi di fiorellini colorati. Ricca di fibre alimentari, minerali, proteine e vitamine, la farina di avena deve essere parte integrante anche della nostra alimentazione.

Se è vero che per il nostro organismo apporta numerosi benefici, è altrettanto realistico dire che anche le piante potranno giovare di tutte le proprietà salutari di questo ingrediente.

Come realizzare la tua ricetta casalinga? Ti servono solo pochi minuti. Versa in un mixer 3 cucchiai di farina di avena e aggiungi poi un litro di acqua, possibilmente filtrata. Mixa il tutto alla massima velocità ed ecco fatto: versa il prodotto in un nebulizzatore e inizia ad innaffiare il tuo anthurium.

Gli esperti consigliano di utilizzare questo fertilizzante casalingo una volta ogni 15 giorni. Potrai anche bagnare le foglie della tua pianta che riacquisteranno immediatamente un colore brillante e lucentezza.

La farina di avena non aiuterà soltanto la pianta a crescere più sana e forte ma l’alto contenuto di fosforo, calcio, potassio e ferro garantiranno anche una fioritura immediata.

Sai inoltre che proprio la farina di avena protegge il tuo anthurium anche dall’attacco di insetti e parassiti? Soprattutto le lumache, che spesso sono le nemiche principali di questa pianta straordinaria.

Questa tecnica la conoscono davvero in pochi. Gli esperti hanno voluto condividerla però con gli amanti del giardinaggio proprio per far sì che lo spettacolo della fioritura possa strabiliare tutti.

Ovviamente, devi prenderti cura nel miglior modo del tuo anthurium seguendo anche alcuni semplici consigli. E’ vero che questa specie è facile da coltivare dato che è una pianta d’appartamento ma ha necessità comunque di particolari attenzioni.

Per esempio, sai che se la posizioni in una stanza in cui c’è un riscaldamento centralizzato potrebbe appassire nel giro di pochi giorni? Ricordati che è una pianta che proviene dalla giungla tropicale sudamericana e quindi ha bisogno di più acqua rispetto ad altre piante come quelle che crescono in un clima mediterraneo.

Il consiglio degli esperti pollici verdi è di innaffiare dunque frequentemente non soltanto il terreno del tuo anthurium ma anche le foglie utilizzando acqua filtrata o comunque poco calcarea.

Se la collochi in un ambiente umido, ricordati di utilizzare un deumidificatore che ti servirà non soltanto per il benessere della tua casa ma anche per la sopravvivenza del tuo anthurium.

Attenzione anche alla luce e alla temperatura. L’anthurium deve trovarsi sì in un ambiente umido ma anche in una zona molto luminosa. Il posto perfetto dove collocarlo? Vicino ad una finestra dove il sole arriva ma senza colpire direttamente la pianta che potrebbe rischiare di bruciare. Insomma, queste piccole accortezze ti garantiranno una pianta con tanti fiorellini tutto l’anno.