Indian Wells, Sinner batte Fritz e va in semifinale

Il 21enne italiano Jannik Sinner non si ferma in occasione dell’ Indian Wells. A quanto pare il tennista italiano è riuscito a battere l’americano campione in carica Taylor Fritz con 6-4, 4-6 e 6-4. La sfida non è stata per nulla semplice.

Quasi all’inizio della partita si parte immediatamente con il break di Sinner, che fa immediatamente 2-0, impedendo il tentativo dell’avversario di pareggiare con 1-1.

Il primo parziale dunque si conclude con il soddisfacente risultato di 6-4 per l’altoatesino. Durante il secondo parziale però si rivolta la situazione con lo svantaggio di Sinner.

In questo caso, infatti, è l’americano Taylor Fritz a vincere 6-4 contro il 21enne italiano.

Infine il terzo match è quello più colmo di peripezie. Si inizia con ben 6 palle break nei primi tre game. I due tennisti si giocano la partita fino all’ultimo, con una parità di 4-4, con un ulteriore break annullato dall’americano all’ultimo.

Questo fino al momento in cui Sinner non lascia a zero l’avversario, vincendo nuovamente 6-4. In questo modo l’italiano, 13esino al mondo, si è aggiudicato la semifinale del torneo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Le statistiche sulla partita

Dunque il giovane italiano Jannik Sinner ha ottenuto un risultato invidiabile all’interno del match contro il campione in carica, Fritz. Ora potrà andare alla semifinale contro il fortissimo spagnolo Carlos Alcaraz.

Secondo le statistiche è stata una partita molto combattuta, anche perché in particolar modo durante i primi set, l’altoatesino non è stato eccellente con il servizio. Questo lo ha portato a costruirsi sempre il quindici.

In ogni caso è riuscito ad ottenere un ottimo risultato con il 61% della seconda in battuta.