Non vogliono mettere la museruola al cane: l’autista viene accoltellato

Una coppia di origini sudamericane è la protagonista dell’aggressione di oggi, avvenuta oggi a bordo di un autobus a Triste.

Secondo le prime informazioni, i due sono saliti con un cane al guinzaglio senza mettergli la museruola, che è obbligatoria. Quando il controllore glielo ha fatto notare è nata una discussione che poi è degenerata quando la donna ha tirato fuori un coltello con cui ha cercato di aggredire il conducente del mezzo che nel frattempo si era avvicinato per capire cosa stesse accadendo, attirato dall’alto tono di voce. Un episodio che ancora una volta ci fa riflettere sulla situazione disastrosa per quanto riguarda la sicurezza all’interno dei mezzi di trasporto.

Autista accoltellato a Trieste

Sono così frequenti i casi di aggressione all’interno dei mezzi del trasporto pubblico, che sembra che ormai non ci si stupisca più, in realtà è giusto che l’opinione pubblica si indigni perché quando si apprendono storie come quella che stiamo per raccontarvi, non si può rimanere indifferenti.

A bordo di un autobus della linea 10 della Trieste Trasporti, è salita una coppia composta da un 49enne cubano e una 47enne venezuelana, con un cane al guinzaglio. Questo però non aveva la museruola e così quando poco dopo è passato un controllore glielo ha fatto notare.

Però i due, evidentemente in stato di ubriachezza, hanno cominciato a inveire contro l’uomo perché non avevano la museruola per l’animale e nemmeno volevano scendere dal mezzo. I poco tempo i toni si sono alzati fra la paura di tutti i presenti che temevano che il litigio sarebbe peggiorato e infatti così è stato perché il conducente si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo, a quel punto la ragazza ha estratto un coltello.

Ha sferrato un fendente verso l’uomo ma per fortuna questo si è conficcato nella cintura e non gli ha causato ferite, tuttavia si tratta di un gesto gravissimo che poteva avere conseguenze disastrose.

Il fatto è accaduto oggi pomeriggio e a riportarlo sono stati i media locali. Dopo l’accaduto è stata allertata la polizia e i fidanzati sono stati arrestati e portati in Questura, dove dovranno rispondere ad alcune domande. Apparentemente, come abbiamo detto, sembravano in stato molto alterato ma ancora non abbiamo conferma che fossero ubriachi.

Però ci sono alcuni dettagli che confermano la tesi, ad esempio i passeggeri hanno raccontato che i due hanno molestato alcune persone sul bus prima del litigio.

La dinamica

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e sono stati avvisati anche i soccorritori sanitari che poi hanno portato via l’uomo in ospedale per gli accertamenti di routine, sebbene il coltello non gli abbia provocato ferite importanti grazie alla protezione della cintura.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno dell’autobus, che ora sono al vaglio dei carabinieri. Si tratta di un particolare fondamentale che sarà di grande aiuto per ricostruire l’aggressione.

Da queste si vede la coppia salire sul bus, poi si avvicina un primo controllore e poi un secondo per ricordare che sui mezzi di trasporto pubblico la museruola è obbligatoria per tutti i cani, dai più piccoli ai più grandi.

La coppia si è rifiutata di metterla al proprio animale e così è nato l’alterco, degenerato così in fretta che i controllori hanno detto all’autista di fermare il mezzo in via dell’Istria e telefonare alla Questura. Così ha fatto, poi è uscito dalla cabina di guida per controllare la situazione, successivamente si è girato per riprendere il suo posto ma a quel punto la donna, indispettita da quel comportamento, ha estratto un coltello colpendolo all’addome.

La reazione della Trieste Trasporti

Si torna a parlare di violenza nell’ambito del trasporto pubblico e ancora una volta emergono le lacune che portano a fatti simili. La Trieste Trasporti, che si occupa della gestione del trasporto pubblico della città, ha espresso solidarietà ai propri dipendenti:

“esprimiamo solidarietà e vicinanza al conducente e ai controllori aggrediti oggi, ringraziandoli per la professionalità dimostrata in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, evitate grazie al tempestivo intervento della polizia”.

Questo si legge in una nota diffusa dall’azienda, che poi ha sottolineato come esista una grande capacità di reazione da parte del territorio e di ogni componente.

Ancora, Trieste Trasporti ha assicurato che tutelerà anche dal punto di vista legale i dipendenti coinvolti e migliorerà il tema dell’ordine pubblico, in cui già la decisione di installare le telecamere a bordo si è rivelata utile.