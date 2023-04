Angelina Mango, chi è la mamma della cantante di Amici? È bellissima | FOTO

Voce straordinaria e viso accattivante, Angelina Mango ha conquistato il pubblico di Amici: ma chi è la mamma? Famosa e bellissima.

È una delle voci più belle della scuola di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango si è contraddistinta per essere una vera fuoriclasse. Amica di Wax e Federica è arrivata in punta di piedi, per il suo passato e per essere la figlia del grande cantautore Mango. Parla spesso dell’amore e del legame con il padre, della grande complicità con suo fratello e della forza di una mamma straordinaria. Ma chi è la mamma di Angelina? Oltre ad essere bellissima è anche famosa.

Angelina Mango, la voce di Amici di Maria De Filippi

Angelina Mango, classe 2001, è la secondogenita di Mango e di Laura Valente. Una famiglia cresciuta con la musica, tanto che suo fratello Filippo – classe 1995 – suona la batteria mentre lei incanta con la sua voce e presenza scenica.

L’allieva di Amici ha pubblicato già il suo primo albume suona alcuni strumenti tra cui pianoforte e chitarra.

Nel 2022 ha provato ad aprire la porta del successo attraverso Sanremo Giovani, senza però trovare la chiave. La sua partecipazione ad Amici è stata combattuta, ma allo stesso tempo decisiva per avere una vetrina dedicata alla sua musica e alla sua voce.

La vita della cantante è stata segnata dalla morte improvvisa di papà Mango. Il grande cantautore ha lasciato questo mondo a dicembre 2014, mentre era sul palco a Policoro. Stava cantando il suo successo Oro, quando un infarto lo ha colto di sorpresa davanti ai suoi fan.

Chi è la mamma di Angelina?

La cantante di Amici cita spesso la sua mamma, la forza di questa donna e la loro grande complicità. Laura Valente – classe 1963 – è la moglie dell’artista scomparso Mango e la mamma di Filippo e Angelina.

Ricordiamo volentieri Laura per la sua collaborazione con i Matia Bazar, quando Antonella Ruggero aveva lasciato la band. La voce della Valente lascia il segno ed è sicuramente una delle più belle del panorama italiano.

Il bassista della band – Aldo Stellita – lascia questo mondo nel 1998 e la band ha un fermo improvviso. Laura ha deciso di continuare il suo ruolo nel mondo della musica, seppur dando priorità ai suoi figli e alla sua famiglia.

Su Instagram è possibile vedere le sue tantissime esibizioni e partecipazioni, con un occhio attento alla carriera dei figli. Non mancano le foto ricordo con suo marito Mango e gli abbracci dei suoi tanti colleghi.

Una donna riservata, che si dedica alla famiglia e che da sempre cerca di insegnare loro di intraprendere il proprio percorso personale. Angelina parla sempre di sua mamma, con grande garbo, dedicandole non poche parole di affetto e di grande stima. Una famiglia che ha vissuto un tragico lutto, con una ferita che non potrà mai essere rimarginata.