Angelina Mango come non l’avete mai vista: era biondissima, tanto da non sembrare nemmeno lei. Vediamo com’era la ragazza prima che entrasse a far parte del noto programma di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Angelina Mango, una concorrente di Amici 2022, nonchè una protagonista che sta facendo parlare tanto di lei nel corso di questa edizione. Ecco che scopriremo insieme com’era prima che facesse parte del programma. Scopriremo una sua versione che forse non abbiamo mai visto prima d’ora.

Angelina Mango: ecco chi è

Come è stato accennato poco fa, si parlerà proprio di lei, Angelina Mango. Una partecipante del programma di Amici, edizione 2022 che si è guadagnata il posto di protagonista. Perché proprio questo è. Una delle protagoniste in modo assoluto.

Ma chi è? La ragazza non è altro che la figlia di Mango, il noto cantante che ha perso la vita mentre si esibiva in un suo concerto. Proprio come il padre la ragazza ama cantare e non solo. Suona la chitarra e anche se ha solo pochi anni ha già pubblicato il suo primissimo album.

In passato la ragazza ha cercato di far parte di Sanremo Giovani e arrivò anche in finale, ma non è arrivata dove voleva arrivare davvero.

Oggi la ragazza ha 21 anni ed è entrata a far parte della scuola di Amici a Novembre: sin da subito si è fatta amare da tutti, grazie al suo timbro di voce così forte e delicato allo stesso tempo. Sia i professori che il pubblico sono rimasti sin da subito catturati dalla sua energia.

I suoi inediti infatti stanno riscuotendo un grande successo tanto che nelle varie sfide affrontate di settimana in settimana è stata sempre alta nella classifica.

La ragazza, insieme ai suoi amici, ora però devono dare il meglio, poichè ormai si stanno preparando per il serale. Dal momento che manca davvero poco ormai.

Per chi non segue il programma, il serale rappresenta la parte più piccante del programma poiché i ragazzi sono davvero pronti per sfidarsi e correre insieme per raggiungere il podio.

Sicuramente è presto per parlare di vittoria o no, ma di certo Angelina Mango è una delle concorrenti più amate dell’edizione corrente.

Angelina Mango: ecco com’è oggi

Oggi la conosciamo tutti per come la vediamo nel programma, con un look molto forte e a tratti estroso.

La ragazza attraverso il suo modo di vestire comunica il suo amore per i colori e per le acconciature particolari.

Eppure se solo facciamo un passo indietro, ci possiamo rendere conto di come fosse diversa Angelina qualche tempo fa.

I suoi capelli erano molto più chiari rispetto ad oggi: infatti ritroviamo un Angelina bionda, ma così bionda tanto da non sembrare nemmeno lei.

Ecco che potete deliziare di una versione della ragazza che forse non avevate mai visto.

Angelina Mango come non l’avete mai vista

Seppur la ragazza abbia sfoggiato look per nulla banali, con vestiti sempre molto colorati, non smette di stupire e lo fa attraverso la sua versione passata che non tutti ovviamente conoscono.

Oggi la vediamo spesso con i capelli ondulati o con i capelli legati con due code fatte lateralmente.

O ancora con i capelli legati a coda grazie a un foulard. Insomma la vediamo in diversi modi e con diverse acconciature, ma così bionda come compare nelle sue vecchie foto non l’abbiamo mai vista.

Sicuramente la sua bellezza è rimasta inalterata nel tempo come anche la sua voce. A cambiare però sono stati suoi capelli e il loro colore.

Ecco che quindi prima era biondissima con i capelli molto lunghi, mentre oggi ha i capelli con un taglio più corto e con un colore più scuro.

Sicuramente siamo di fronte a un cambiamento importante, ma quello che non cambia è il suo essere sempre bella. A prescindere dalla sua versione e dai suoi capelli.

Atteso il serale di Amici: quando ha inizio

Ecco che parlare di Angelina Mango ci porta a parlare del tanto atteso serale di Amici che avrà inizio il 18 Marzo.

E rivedremo proprio lei nella sua nuova versione insieme agli altri concorrenti che, come lei, sono riusciti a guadagnarsi la felpa del serale.

La ragazza nella categoria cantanti fa parte del gruppo di Lorella Cuccarini e come sempre è pronta a mettersi ancora una volta in gioco per affrontare le serate del serale che l’aspettano.

Serate che saranno sempre più intense e sempre più forti, ma che saranno anche piene di emozione e stupore.

E Amici infatti si sa, è molto seguito proprio perché in grado di regalare tante emozioni non solo a chi vi partecipa ma anche al pubblico che lo segue da casa e che da anni è incollato a guardare crescere professionalmente e non solo ragazzi e ragazze molto giovani.

Ragazzi come Angelina Mango che da tempo cerca la sua strada nel mondo della musica.. e chissà che questa non sia la volta buona per emergere proprio come lei desidera. Per poter seguire le orme di quel padre che ha perso la sua vita proprio mentre cantava.