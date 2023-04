Cellulare, perché c’è un buco accanto alla fotocamera? Pochi sanno a cosa serve

Ecco cos’è il buco vicino alla fotocamera del cellulare e a cosa serve. Una volta scoperto, siamo sicuri che lo userete sempre.

C’è uno strano foro accanto alle fotocamere della maggior parte dei cellulari di oggi. Ecco che finalmente vi spieghiamo in che modo potete utilizzarlo.

Pulsanti e fori nascosti nel proprio telefono

Ogni telefono è davvero un mistero. La maggior parte degli smartphone sono dotati di pulsanti nascosti, che permettono di accedere a funzionalità segrete. Ce ne sono davvero di ogni tipo.

Quello che ci sentiamo di consigliarvi è di prendere in mano il manuale delle istruzioni del vostro telefono o di cercare informazioni su Internet. In questo modo scoprirete quali sono i pulsanti nascosti in base al vostro modello di telefono.

Fatto ciò, beneficerete di tutte le funzionalità del vostro smartphone e avrete modo di sfruttare il 100% del vostro dispositivo. Ma a parte i pulsanti nascosti, sapete che esistono anche dei fori segreti?

Se vi fermate a osservare il vostro telefono, siamo sicuri che ne noterete più di uno. Il più comune è quello che serve per aprire lo slot che ospita la nostra scheda SIM e la scheda SD di memoria.

Un altro è quello che può permetterci di collegare un portachiavi, un elastico e qualsiasi altro accessorio per abbellire il nostro telefono. Infine, c’è un buco vicino alla fotocamera del cellulare che probabilmente non sapete a cosa serve.

Eppure si tratta di uno strumento fondamentale, soprattutto per quelle persone che non limitano l’uso del proprio dispositivo all’invio di messaggi o alla realizzazione di chiamate.

Cos’è il buco vicino alla fotocamera del cellulare

Sono tantissime le persone che si chiedono a cosa serva il buco accanto alla fotocamera del cellulare. Di solito si trova nella parte posteriore del proprio smartphone, proprio accanto al foro che serve a scattare le foto.

Nel caso in cui il nostro cellulare fosse provvisto di più fotocamere, il buco si troverebbe fra le fotocamere in questione, nel messo o poco al di sotto, ma difficilmente sopra.

Alcuni avranno provato a introdurre un ago all’interno del buco di cui stiamo parlando o lo avranno semplicemente ignorato. In ogni caso, speriamo che non lo abbiate danneggiato e che abbiate provveduto a pulirlo regolarmente.

Dobbiamo rivelarvi che il buco vino alla fotocamera del cellulare non è altro che un microfono. Non è il microfono che utilizziamo per parlare durante le chiamate o per registrare gli audio, ma è quello che si attiva in automatico tutte le volte che stiamo girando un video.

Si tratta di un foro di fondamentale importanza, specialmente per coloro che usano il proprio telefono per realizzare filmati. Vi raccomandiamo di fare attenzione a questo foro e di pulirlo regolarmente magari con un piccolo strumento di pulizia. Esistono anche dei kit appositi, disponibili nei negozi e online, che ci permettono di effettuare una pulizia profonda e accurata del nostro smartphone, senza il rischio di danneggiarlo.