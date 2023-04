“Volto deperito e occhi tristi”, Kate Middleton: lo scatto che desta preoccupazione

By

Cosa sta succedendo a Kate Middleton, che di recente è stata vista con volto deperito e sguardo triste. Cosa le succede?

Ecco qual è la foto che sta destando molta preoccupazione tra i fan e i sudditi di Kate. Vi sveliamo di seguito cosa le è successo.

Kate Middleton, è crisi con William?

Di recente, Kate Middleton è stata vista con un aspetto davvero inatteso. Il suo modo di apparire sta preoccupando in tantissimi.

Fino a qualche tempo fa, girava voce che tra la duchessa e il principe William ci fosse aria di crisi. Dopo la pubblicazione del documentario su Netflix relativo alla vita di Meghan Markle e del principe Harry e della biografia di quest’ultimo, qualcosa è cambiato.

I reali di Inghilterra hanno iniziato ad apparire sempre di meno, a detta di molti anche per evitare domande scomode che potrebbero porre loro i giornalisti più senza scrupoli. Altre voci, invece, avrebbero rivelato che William e Kate siano ormai ai ferri corti.

Probabilmente la crisi della famiglia reale si è rivolta contro la coppia, che adesso non sa come gestire i rapporti interni e quelli con la stampa. Nel frattempo si stanno svolgendo i preparativi per l’incoronazione di Re Carlo, che dovrebbe svolgersi il prossimo 6 di maggio.

Tra poco più di un mese, quindi, vedremo di nuovo la famiglia reale insieme e potremo trarre le nostre conclusioni. Di recente, però, un’apparizione di Kate Middleton ha preoccupato i sudditi.

Kate Middleton, volto deperito e occhi tristi per la duchessa

Di recente, alcuni scatti che mostrano Kate Middleton hanno iniziato a fare il giro del web. La duchessa è apparsa con il volto deperito e gli occhi tristi e nessuno ha potuto fare a meno di notarlo.

“Sorride, però ha il volto deperito e gli occhi tristi, è chiaro!”

Hanno sottolineato molti fan della famiglia reale sul web. Ma come mai la duchessa si è mostrata così? Tutto è avvenuto nel corso di una recente apparizione pubblica di Kate.

La duchessa ha ricevuto varie domande da parte dei giornalisti, che come sempre vogliono saperne di più riguardo la sua vita privata.

Una delle domande postale riguardava Lilibet, la figlia del principe Harry e di Meghan Markle e sua nipote. Dopo l’ultima domanda sulla piccola, ecco la reazione della duchessa:

Kate è apparsa piuttosto nervosa non appena i giornalisti le hanno chiesto di Lilibet. In particolare, le hanno chiesto quali fossero i suoi auspici per la sua nuova nipotina, cosa le augurasse.

Kate ha risposto di augurarle il meglio e di non vedere l’ora di vederla. La risposta della duchessa ha spiazzato i giornalisti e i presenti, che in questo modo hanno scoperto che, a distanza di quasi un anno dalla sua nascita, la zia non ha mai visto la nipote.

Ma il dato ancor più sconvolgente è che la duchessa ha rivelato di non aver mai fatto neanche una videochiamata con lei. Le circostanze sono risultate alquanto strane per i giornalisti, che non hanno potuto fare a meno di notare come Kate fosse a disagio.